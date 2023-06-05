Проект Россельхозбанка позволил убрать в 2023 году 8 тонн мусора в прибрежных зонах России

Планируется провести очистку территории рек Дон, Волга, Иртыш, Тобол, берег Черного моря, берега Силикатных озер Липецкой области и Финского залива

ТАСС, 5 июня. Совместный проект Россельхозбанка, Росприроднадзора и фонда "Экология" позволил с начала 2023 года убрать более 8 тонн мусора в прибрежных зонах в шести региогах России. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Россельхозбанка.

"В 2023 году силами волонтеров, в числе которых сотрудники Росприроднадзора, Россельхозбанка, фонда "Экология" и представители региональных органов власти, планируется провести очистку территории рек Дон, Волга, Иртыш, Тобол, берег Черного моря, берега Силикатных озер Липецкой области и Финского залива. На данный момент мероприятия проведены в шести субъектах РФ, в них приняло участие 245 человек, собрано более 8 тонн мусора, установлено 23 скамейки из переработанного пластика, 15 урн и 19 информационных стендов", - говорится в сообщении.

Промежуточные итоги проекта озвучила директор фонда "Экология" Эльмира Морозова на полях форума "Экология" в День эколога, отмечаемого 5 июня, и в преддверии Дня очистки водоемов, отмечаемого 6 июня, говорится в сообщении.

Проект очистки прибрежных территорий запущен Россельхозбанком совместно с Росприроднадзором в 2022 году. Отмечается, что проект призван не только привести в порядок прибрежные территории, но и привить населению привычку соблюдать чистоту в местах общественного отдыха вблизи водоемов, для этого здесь размещаются информационные стенды, урны, скамейки из переработанного пластика.

В 2022 году в рамках проекта в южных регионах России собрано 4 тонны мусора, включая пластик. В 2023 году запланированы мероприятия в 13 субъектах федерации, до конца лета планируется проведение мероприятий в четырех новых регионах - Пермском крае, Новосибирской, Омской и Ярославской областях, добавили в пресс-службе банка.

День очистки водоемов проводится в РФ с 2003 года, это масштабный субботник с участием волонтеров - частных лиц и представителей различных объединений, коммерческих структур, местных администраций.