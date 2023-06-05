Эксперт рассказал о главных трендах ресторанного бизнеса в 2023 году

По мнению управляющего партнера сети "Руки ВВерх! Бар" Александра Пичугина, чтобы ресторанный бизнес имел успех, рестораторам нужно всегда быть готовыми к переменам

ТАСС, 5 июня. В современных условиях отечественный ресторанный бизнес вынужден не только оперативно адаптироваться к быстро меняющейся реальности, но и следовать актуальным трендам. Бизнесмен и ресторатор, управляющий партнер сети "Руки ВВерх! Бар" Александр Пичугин рассказал о главных тенденциях ресторанного бизнеса в 2023 году.

По мнению эксперта, двигателем индустрии сегодня является Fast casual (быстрое приготовление) - это простые заведения с кухней, которая понятна каждому. Привычная еда и демократичная ценовая политика, а также невысокий средний чек делают данный сегмент наиболее востребованным среди потребителей.

Быстро развивающиеся направления - это стритфуд и фастфуд. "К примеру, одна известная сеть чебуречных за последние два года открыла уже более 300 точек по России. Безусловно, данный формат заведений сейчас максимально востребован, это связано с тем, что крупные игроки уходят с рынка", - заявил Пичугин.

В том числе, изменения происходят на отечественном "кофейном" рынке. На сегодняшний день локальные представители успешно замещают крупных иностранных игроков, покинувших Россию. Например, Stars Coffee забрал почти всю сеть помещений от бывшего Starbucks и продолжает работать в штатном режиме.

Пичугин также отмечает, что в 2023 году происходит рост ночных заведений, баров и ресторанов. Интересной тенденцией стало то, что за последнее время выросло количество посетителей в танцевальных барах, где на регулярной основе выступают музыкальные группы, различные артисты.

"Сегодня ресторанный бизнес продолжает держаться "на плаву", многим даже удается расти и развиваться. Современная концепция российских ресторанов меняется с течением времени, но всё так же предлагает потребителю широкий ассортимент блюд и напитков на любой вкус, высокий уровень сервиса, доброжелательную атмосферу и внимательное отношение персонала. Однако важно понимать, что любые изменения в политической и экономической сферах могут также резко повлиять на существующие тренды - изменить их или задать совершенно другой вектор развития бизнеса. Именно поэтому, чтобы ресторанный бизнес имел успех, рестораторам нужно всегда быть готовыми к переменам", - сообщил Пичугин.