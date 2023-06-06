По словам председателя заксобрания Людмилы Бабушкиной, областной бюджет остается социально ориентированным

ТАСС, 6 июня. Доходы бюджета Свердловской области в 2022 году увеличились на 13,7 млрд рублей по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального законодательного собрания, где во вторник рассмотрели отчет областного правительства об исполнении бюджета.

"Доходы областного бюджета за 2022 год составили 372,8 млрд рублей. Рост к уровню 2021 года – 13,7 млрд рублей. Расходы областного бюджета за 2022 год составили 375,4 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом увеличение достигло 31,7 млрд рублей", - цитирует пресс-служба председателя заксобрания Людмилу Бабушкину.

Она отметила, что областной бюджет остается социально ориентированным: на финансирование отраслей социальной сферы направлено 66,6% расходов областного бюджета: 250,2 млрд рублей, что превышает уровень 2021 года на 18 млрд.

"По разделу здравоохранение расходы составили 41,1 млрд рублей. В 2022 году 5,2 млрд рублей были выделены на реализацию региональных проектов в сфере развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи, кадрового обеспечения отрасли, борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими недугами, создания единого цифрового контура в здравоохранении. В 2022 году продолжилась реализация майских указов президента Российской Федерации. Для сохранения достигнутого уровня целевых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий медицинских работников направлено 9,6 млрд рублей", - добавила председатель заксобрания.

На сферу образования было выделено 91,1 млрд рублей. Расходы на бюджетные инвестиции в объекты образования и предоставление муниципалитетам субсидий для этих целей исполнены в объеме 7,2 млрд рублей, эти средства были направлены на строительство и реконструкцию 15 объектов образования.

На финансирование расходов по разделу "Социальная политика" направлено 94,3 млрд рублей, по сравнению с 2021 годом увеличение составило 6,7 млрд. На реализацию национальных проектов направлено 46,1 млрд рублей, это на 5,6 млрд рублей больше, чем в 2021 году, отметили в пресс-службе заксобрания.