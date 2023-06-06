Объявили топ-100 коммуникационных компаний России - 2023

Генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов, председатель Ассоциации компаний-консультантов в области связей с общественностью Лилия Глазова и коммерческий директор ТАСС Светлана Ланюгова

Генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов, председатель Ассоциации компаний-консультантов в области связей с общественностью Лилия Глазова и коммерческий директор ТАСС Светлана Ланюгова

В топ-5 рейтинга НР2К вошли компании "Михайлов и партнёры", АГТ / AGT, КРОС, TWIGA PR и КГ Орта

ТАСС, 6 июня. Итоги XI Национального рейтинга коммуникационных компаний НР2К - 2023 (16+) стали известны 6 июня 2023 года. Победителями рейтинга стали компании "Михайлов и партнеры", АГТ / AGT, КРОС, TWIGA PR и КГ Орта.

XI рейтинг НР2К определил топ-100 федеральных и региональных коммуникационных компаний России, представляющих индустрии связей с общественностью, диджитал, маркетинговых коммуникаций, исследований и аналитики, событийных коммуникаций. Во главе рейтинга "Михайлов и партнеры", АГТ / AGT, КРОС, TWIGA PR и КГ Орта.

В Общественной палате Российской Федерации состоялась торжественная церемония объявления итогов НР2К и награждения участников рейтинга, в которой приняла участие коммерческий директор ТАСС Светлана Ланюгова.

"Коммуникационные компании уже который год сталкиваются с глобальными вызовами, но рейтинг НР2К демонстрирует, что рынок коммуникаций развивается, компании находят новые ниши и используют современные технологические решения в интересах своих заказчиков", - подчеркнул на церемонии сопредседатель Наблюдательного совета рейтинга, президент Российской академии общественных связей Виталий Расницын.

Сопредседатель Наблюдательного совета НР2К, член Общественного совета при Минцифры России Вячеслав Лащевский рассказал о результатах нового исследования рынка коммуникаций. По его словам, объем рынка в 2022 году сохранился на уровне около 1,6 трлн рублей. На рынке профессиональных коммуникаций работает более 56 тыс. компаний. Количество занятых в семи индустриях отрасли - более 362 тыс. человек.

"Профессиональная работа коммуникационных компаний жизненно необходима органам государственной власти, крупному, среднему и малому бизнесу, а также некоммерческим организациям. Коммуникационные услуги востребованы в условиях глобальных вызовов, а рейтинг НР2К является подспорьем для заказчиков", - отметил В. Лащевский.

Основные задачи Национального рейтинга коммуникационных компаний - повысить открытость и прозрачность рынка коммуникационных услуг, способствовать укреплению доверия между участниками рынка.

Генеральный директор оператора НР2К - коммуникационной группы "Византия" Игорь Райхман сообщил, что "уже во второй раз при составлении рейтинга используются открытые данные ФНС России. Прозрачность рынка дает преимущества для заказчиков коммуникационных услуг, которые все чаще ориентируются на рейтинг как рабочий инструмент при выборе исполнителей".

Аудиторско-консалтинговая группа Юникон выполнила цикл согласованных процедур, необходимых для проверки результатов рейтинга на соответствие методологии НР2К.

"В этом году рейтинг выходит в 11-й раз, вновь подтверждая высокую репутацию и свою значимость для участников коммуникационной отрасли", - отметил Николай Симаков, партнер аудиторско-консалтинговой группы Юникон, которая выступает консультантом рейтинга с 2015 года.

НР2К ранжирует коммуникационные компании России по ключевым показателям деятельности: финансовый оборот, клиентский и кадровый портфель, медиаактивность, являясь маркером для участников отрасли и заказчиков коммуникационных услуг. Рейтинг НР2К проводится под патронатом РАОС, при поддержке ведущих ассоциаций отрасли: АКОС, ARDA, АБКР, НАОМ, РАСО, IABC, АКМР.