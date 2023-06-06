ПСБ выдал первый ипотечный кредит на новых российских территориях

Кредит оформила семья из ДНР сроком на 20 лет, страхователем выступила компания "ПСБ-Страхование"

ТАСС, 6 июня. ПСБ выдал первый кредит на приобретение жилья в новых субъектах РФ, ипотеку оформила семья из ДНР. Об этом сообщила во вторник пресс-служба банка.

"ПСБ выдал первый ипотечный кредит в новых российских регионах. Ипотеку получила семья из Донецкой Народной Республики на покупку квартиры на вторичном рынке в городе Шахтерске недалеко от Донецка. Размер кредита составил 850 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Кредит выдан сроком на 20 лет, страхователем выступила компания "ПСБ-Страхование", уточнили в сообщении.

В пресс-службе добавили, что ПСБ создал необходимую инфраструктуру для ипотечного кредитования в новых регионах.

"Важнейшим шагом для развития ипотеки станет программа жилищного строительства в новых регионах, которая разрабатывается Минстроем России. После запуска жилищного строительства с использованием механизма долевого участия жители новых регионов смогут воспользоваться льготной ипотекой, и ПСБ в полном объеме удовлетворит спрос населения на предоставление льготных ипотечных кредитов, активно участвуя в развитии рынка доступного жилья в новых субъектах РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что формирование системы проектного финансирования застройщиков и доступной ипотеки должно послужить стимулом для развития жилищного строительства и городской инфраструктуры новых регионов, способствуя экономическому росту и повышению уровня жизни и социальной защиты населения.