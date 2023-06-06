Свердловские власти расширили возможности региона по участию в концессиях

Область сможет участвовать в концессионных соглашениях в качестве не только концедента, но и самостоятельной стороны

ТАСС, 6 июня. Свердловская область сможет участвовать в концессионных соглашениях в качестве не только концедента, но и самостоятельной стороны. Соответствующий законопроект приняли депутаты регионального законодательного собрания во вторник, сообщили в пресс-службе областного парламента.

"Федеральным законом № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" предусмотрена возможность участия субъектов РФ в концессионных соглашениях не только в качестве концедента, но и в качестве самостоятельной стороны таких соглашений. В соответствии с федеральным законодательством от имени российских регионов в этих соглашениях выступает высшее должностное лицо соответствующего субъекта РФ. В областном законе "Об участии Свердловской области в государственно-частном партнерстве" закреплена компетенция органов государственной власти региона по участию только в тех концессионных соглашениях, в которых Свердловская область выступает в качестве концедента", - цитирует пресс-служба председателя заксобрания Людмилу Бабушкину.

Внесенные изменения в областном законе конкретизировали полномочия органов государственной власти региона, связанные с участием региона в концессионных соглашениях как в качестве концедента, так и в качестве самостоятельной стороны, добавила Бабушкина.