Конференция для инноваторов пройдет в Москве в рамках финала международного IT-конкурса

Победителей ждет деловая программа с отраслевой конференцией, дискуссии с лидерами мнений и руководителями российских корпораций

ТАСС, 6 июня. Конференция "Вкалывают роботы, а не человек" 10 июня соберет технологических стартаперов и инноваторов в рамках самого крупного хакатона страны "Лидеры цифровой трансформации", победители которого будут названы 12 июня.

Пятый юбилейный конкурс Мэра Москвы по разработке цифровых решений для города и бизнеса "Лидеры цифровой трансформации" пройдет с 10 по 12 июня и завершится торжественным финалом в сердце инновационного развития столицы - кластере "Ломоносов", ИНТЦ МГУ "Воробьевы горы".

Помимо награждения в рамках финала хакатона победителей ждет деловая программа с отраслевой конференцией, дискуссии с лидерами мнений и руководителями ведущих российских корпораций, а также образовательная, развлекательная и спортивная программы.

В первый день, с 10 июня с 12:00 до 17:00, одной из активностей будет конференция "Вкалывают роботы, а не человек" для предпринимателей и новаторов, которые хотят узнать о новейших разработках в сфере автономного транспорта, роботов, искусственного интеллекта, а также об их применении в бизнесе и в жизни.

Вести конференцию будет робот-юморист, а спикерами выступят генеральный директор компании "Цифра Роботикс" Алексей Яковенко, генеральный директор компании KUKA Россия Петр Смоленцев, руководитель лаборатории робототехники Сбера Алексей Гонноченко и многие другие.

Сооснователь и директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев - один из создателей первого робота Promobot, собранного в гараже на окраине Перми, - детально расскажет, как им удалось получить международное признание, как нелепые ситуации с роботами превращались в вирусный пиар и другие истории становления самой известной роботехнической компании России.

IT-конкурс "Лидеры цифровой трансформации", по итогам которого сильнейшие команды получают возможность разработать и внедрить цифровые решения в городскую среду или протестировать их в реальных условиях, проводится с 2019 года. По итогам хакатона 2022 года 60% победителей запустили собственные стартапы.

Свыше 7000 тыс. заявок было подано в 2023 году. Участники 1103 команд со всех регионов страны и 37 стран мира заявили о своем желании побороться за одно из трех призовых мест в каждой задаче от города и бизнеса.

В финал вышло 210 коллективов, решения которых будут представлены постановщикам задач от города и бизнеса: Департамент предпринимательства и инновационного развития, Департамент здравоохранения, Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент информационных технологий, Департамент культуры, Департамент труда и социальной защиты населения, Департамент инвестиционной и промышленной политики, Комитет по туризму, Главное контрольное управление и Молодежные карьерные проекты Правительства Москвы, а также коммерческие компании.

Конкурс "Лидеры цифровой трансформации" организован Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы по заказу столичных органов исполнительной власти. Оператором Фестиваля выступает Агентство инноваций Москвы.

ТАСС - генеральный медиапартнер.

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