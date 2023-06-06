В День России в Санкт-Петербурге пройдет забег по ступеням Лахта Центра

Спортсмены стартуют по очереди с интервалом в 30 секунд, а результаты будут оцениваться профессиональными судьями

ТАСС, 6 июня. В Санкт-Петербурге в День России основным событием праздника станет первый в истории массовый вертикальный забег по ступеням "Лахта Центра" - самого высокого здания в России и Европе. В нем примут участие 89 спортсменов в возрасте от 18 до 72 лет, которые будут представлять разные регионы страны. Участники на скорость пробегут дистанцию в 80 этажей и 2240 ступеней, планируя установить Мировой рекорд, который войдет в книгу рекордов России.

"Забег в День России - очень символичное действие. Спортсмены своим примером покажут, что бег - это дорога к победе, к которой нельзя прийти мгновенно. Нужно постоянно совершенствоваться и пройти определенный путь, чтобы достичь желаемого результата", - сказал Председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, Заслуженный мастер спорта России Антон Шантырь.

Спортсмены стартуют по очереди с интервалом в 30 секунд, а результаты будут оцениваться профессиональными судьями. По словам организаторов, вертикальный забег по лестнице Лахта Центра станет показательным моментом для участников и гостей праздника и докажет, что, проявив стремление и упорство, можно достичь любых побед. Кроме того, забег направлен на стимулирование роста спортивных достижений в беге на длинные дистанции и популяризацию здорового образа жизни.

Резидент "Insight People", блогер, мастер спорта России по фитнесу Сергей Бойцов прыгнет с парашютом в цветах российского флага с "Лахта Центра" - нового символа Санкт-Петербурга и самого высокого небоскреба в России и Европе.

Кульминацией события станет награждение участников и завершающая речь от почетных гостей мероприятия. За ходом событий зрители смогут наблюдать в репортажах и трансляциях на RUTUBE.

Напомним, что 12 июня у одного из крупнейших стадионов России, "Газпром Арены" в Санкт-Петербурге, состоится масштабный праздник, включающий в себя выступления известных артистов и блогеров, а также насыщенную спортивную программу. Мероприятие организовано "Газпром-Медиа Холдингом" при поддержке ПАО "Газпром".

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