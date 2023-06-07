В Башкирии 11 социальных предпринимателей получат грантовую поддержку ОМК

Предприниматели предложили проекты по дополнительному образованию, реабилитации детей с инвалидностью, развитию внутреннего туризма

ТАСС, 7 июня. Объединенная металлургическая компания (ОМК) поддержит 11 проектов в рамках программы по развитию социального предпринимательства "Начни свое дело" в Благовещенске (Башкирия). Авторы победивших проектов получат гранты от ОМК до 200 тыс. каждый, говорится в сообщении на сайте компании в среду.

"В этом году социальные предприниматели предложили проекты по дополнительному образованию, реабилитации детей с инвалидностью, развитию внутреннего туризма. Заявили сразу несколько проектов медицинской направленности. При оценке и выборе победителей конкурсная комиссия отдавала предпочтение тем, кто успешно прошел образовательную программу "Стань социальным предпринимателем" и защитил свой проект. В этом году над своими инициативами работали 49 человек", - сказано в сообщении.

Как отметили в компании, программа "Начни свое дело" создает востребованные в городе услуги и новые рабочие места для социально незащищенных граждан в Благовещенском районе, пополняя таким образом городской бюджет за счет налогов.

Среди победителей программы в Благовещенске центр развития и досуга "Детская академия", детский стоматологический кабинет, эколавка "Milk", прачечная. Имеющие статус социального предприятия смогут претендовать на гранты до 500 тыс. рублей от Минэкономразвития. Статус социального предприятия дает право на налоговые послабления, ряд льгот, а также получение дополнительного финансирования от государства. Процент софинансирования получателем составляет всего 25%. На тех же условиях предприниматели в возрасте до 25 лет могут получить грант от 100 до 500 тыс. рублей.

ОМК реализует программу "Начни свое дело" в Башкирии с 2017 года. За это время 244 человека обучились по программе "Стань социальным предпринимателем". Из 206 поданных заявок на грантовый конкурс компания поддержала 71 проект, благодаря которым в Благовещенском районе Башкирии появилось 174 новых рабочих места.