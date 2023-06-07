"Ингосстрах" защитит пользователей электросамокатов "Юрент"

Базовая защита сразу включена в стоимость каждой поездки без дополнительной оплаты, она включает в себя страхование от несчастного случая пользователя электросамоката во время поездки с выплатой до 100 тысяч рублей

ТАСС,7 июня. "Ингосстрах" стал страховым партнером сервиса шеринга электросамокатов "Юрент" до 2026 года. Теперь во время поездок пользователи застрахованы от несчастного случая. Также под страховой защитой и гражданская ответственность перед третьими лицами – а это значит, что при причинении вреда окружающим пострадавшие смогут заявить о выплате возмещения.

Базовая защита сразу включена в стоимость каждой поездки без дополнительной оплаты, она включает в себя страхование от несчастного случая пользователя электросамоката во время поездки с выплатой до 100 тысяч рублей.

Для того, чтобы получить максимальную страховую защиту, можно подключить расширенное страхование. Для подписчиков "Юрент Plus" страховка будет стоить от 10 до 15 рублей за одну поездку в зависимости от региона. Полная стоимость страховки для клиентов без подписки составит 35 рублей. Такая программа предусматривает выплату при несчастном случае до 600 тыс. рублей не только для пользователя, но и для окружающих, если они получат травму при столкновении, или, например, если самокат повредит авто.

Также в Москве "Юрент" и "Ингосстрах" запустили совместную кампанию по информированию пользователей о правилах дорожного движения для электросамокатов — теперь основные правила можно найти на подвесе каждого самоката или прочитать на лендинге.

"Самокаты стали популярным, быстрым и удобным средством передвижения по городу. Мы не можем оставить их пользователей без страховой защиты и предлагаем актуальный продукт, став страховым партнером сервиса "Юрент". "Ингосстрах" выплатит пострадавшим страховое возмещение в случае травмы или причинения вреда окружающим, а также их имуществу. При этом безусловно мы понимаем, что культура вождения самокатов оставляет желать лучшего. Поэтому "Ингосстрах" совместно с "Юрент" запустил проект о правилах дорожного движения для пользователей самокатов – мы рассчитываем, что это побудит их ездить более осознанно и безопасно для себя и окружающих", – рассказала Юлия Глухова, директор департамента маркетинга и коммуникаций "Ингосстраха".

Страховка работает для пользователей до 80 тыс. электросамокатов "Юрент" в 120 городах по всей стране.

Возрастная категория 17+.

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