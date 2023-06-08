Завершился Петербургский правовой саммит

Участники мероприятия посетили 45 сессий и послушали более 150 спикеров

ТАСС, 8 июня. В музее "Эрарта" 31 мая - 2 июня прошел Петербургский правовой саммит. Юристы обсудили проблемы профессии: стандарты работы юристов, необходимые навыки для руководителей юридических департаментов, борьбу со стрессом. И практические задачи, которые приходится решать в 2023 году: как предотвратить утечку персональных данных, маркировать рекламу, управлять рисками бизнеса, использовать новые стандарты экспертизы, работать после моратория на банкротство, решать корпоративные споры, избежать проблем с правоохранителями. Организаторами саммита выступила группа Актион Право при поддержке Пепеляев Групп.

Одна из главных тем саммита - стандарты работы юристов. Вице-президент ФПА Олег Баулин предупредил, что никуда от них не деться. Вопрос в том, спустит их сверху Минюст или выработает юридическое сообщество. Управляющий партнер "Пепеляев Групп" Сергей Пепеляев отметил важность отстоять именно второй вариант, так как цель стандарта - в том числе оградить влияние извне и навязывание порядка работы со стороны государства. "Под стандартом подразумевают конкретизацию юридической услуги и формирование критериев, по которым будут оценивать работу адвоката", - отметил Баулин.

На сессии по персональным данным партнер Five Stones Consulting Александр Карапухин предупредил, что пороги возмещения морального вреда за утечку информации будут увеличивать. Эксперт по защите персональных данных Б-152 Максим Лагутин уверен, что за нарушения в сфере персональных данных введут оборотные штрафы. "Уведомите вы об утечке или нет - знайте, что Роскомнадзор про нее точно узнает", - сообщил спикер.

Участники Саммита посетили 45 сессий и послушали более 150 спикеров. В том числе управляющего партнера "Пепеляев Групп" Сергея Пепеляева, начальника правового управления ФНС России Виталия Званкова, партнера юридической фирмы "Пепеляев Групп" Романа Бевзенко, партнера департамента налогового и юридического консультирования Kept Галину Акчурину.