В Нижнем Новгороде впервые состоится финал Всероссийской киберспортивной студенческой лиги

В киберспортивном студенческом событии года примут участие сильнейшие вузовские команды из шести городов страны

ТАСС, 8 июня. В Нижнем Новгороде, на Нижегородской ярмарке, 17-18 июня состоится финал VII сезона Всероссийской киберспортивной студенческой лиги (ВКСЛ).

В киберспортивном студенческом событии года примут участие сильнейшие вузовские команды из шести городов страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Красноярска и Хабаровска.

Финальные игры состоятся 18 июня, начало в 10:00.

"Сегодня Нижний Новгород, Молодежная столица России, - самое подходящее место для проведения финала студенческих соревнований. Для правительства региона сфера IT является приоритетной, а киберспорт привлекателен для молодежи. Поэтому для нас финал - это еще и шанс рассказать участникам о возможностях для молодых IT-специалистов в Нижнем Новгороде, о поддержке, конкурсах, обучении и просто показать город", - подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Трансляция соревнований будет организована в социальных сетях Федерации компьютерного спорта России.

"Студенческие соревнования - особенно такие крупные, как ВКСЛ - становятся отличным трамплином в большой спорт. Участники получают не только шанс проявить себя, впечатлить скаутов и получить приглашения в профессиональные команды, но и ценный опыт выступления на сцене. Этот опыт позволит студентам определиться, готовы ли они двигаться дальше к вершинам профессионального киберспорта", - отмечает президент ФКС России Дмитрий Смит.

Сильнейшим студенческим сборным предстоит помериться силами в пяти видах программы: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, Hearthstone, Clash Royale и StarCraft II. Призовой фонд турнира в этом году составляет 3 млн рублей.

Седьмой сезон Студенческой лиги организован Федерацией компьютерного спорта России и включен в проект "Всероссийские молодежные киберспортивные игры", который проходит с использованием гранта Президента РФ, предоставленного "Фондом президентских грантов". А также при поддержке министерства спорта РФ, ФЦПСР, министерства просвещения РФ и министерства образования РФ. В Нижнем Новгороде финал состоится при поддержке правительства Нижегородской области.

Возрастное ограничение: 18+.