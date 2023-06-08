На форуме Baltic Weekend 2023 в Петербурге соберутся эксперты по коммуникациям

В программу мероприятия в 2023 году войдет обсуждение новых технологий и инструментов в коммуникациях

ТАСС, 8 июня. В Санкт-Петербурге 21-22 сентября пройдет ХХIII Международный Форум по коммуникациям Baltic Weekend 2023, организуемый SPN Communications.

Ежегодно Форум собирает более 400 участников среди которых: Газпром Нефть, Евраз, S7, Норникель, Киви-банк, СТС, Медиалогия, Rambler&Co, Интериум, Почта Банк, ROCKWOOL, Северсталь, АФК "Система" и другие.

"Много раз я приезжала на Baltic Weekend, это ожидаемое событие в моем календаре! Форум - это возможность познакомиться с новыми лицами в пиаре и найти единомышленников", - рассказала директор по связям с общественностью "Почта Банк", частый участник форума Ольга Очеретина.

В этом году на Baltic Weekend 2023 в программе для участников:

Актуальные и будущие тренды: новые технологии и инструменты в коммуникациях.

Уникальный контент: кейсы компаний, исследования и аналитика, дискуссии, выступления экспертов.

Среди спикеров прошлых лет: Сардана Авксентьева, Лилия Глазова, Анастасия Журавлева, Мария Захарова, Александр Ивлев, Дарья Левченко, Сергей Лебедев, Антон Назаров, Александр Павлов, Андрей Себрант, Александр Стуглев, Ирэн Шкаровская и другие.

Регистрация на Форум доступна на сайте Baltic Weekend.

Baltic Weekend 2023 - коммуникационная площадка для диалога между представителями органов государственной власти, топ-менеджмента крупных российских и зарубежных компаний, директоров и руководителей PR-департаментов, рекламных и коммуникационных агентств, СМИ.

ТАСС - генеральный информационный партнер.

Возрастное ограничение: 16+.