Студенты Менделеевского университета будут стажироваться на крупнейшем заводе ОМК в Выксе

ОМК и РХТУ подписали соглашение о подготовке кадров

ТАСС, 8 июня. Объединенная металлургическая компания (ОМК) и Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева (РХТУ) подписали соглашение о подготовке кадров до 2027 года. Студенты Менделеевского университета смогут проходить оплачиваемую стажировку на крупнейшем заводе компании в Нижегородской области и отрабатывать практические навыки на реальном производстве, рассказали в пресс-службе ОМК.

"Такой формат взаимодействия поможет студентам быстрее понять специфику отрасли. Также представители ОМК и университета обсудили новые направления сотрудничества в области дополнительного профессионального образования и практической подготовки студентов", - сказано в сообщении.

Соглашение подписали проректор по науке Менделеевского университета Анна Щербина и директор инженерно-технологического центра ОМК в Выксе Павел Степанов. Представитель руководства РХТУ отметила, что программа подготовки кадров должна соответствовать уровню технологий и специфике производств. "Над этим вопросом стороны соглашения будут работать в ближайшие четыре года", - добавили в пресс-службе.

"Мы тесно сотрудничаем со многими техническими вузами, в том числе улучшаем программы кадровой подготовки. В начале года ОМК подписала соглашение с МГТУ имени Баумана, сейчас мы расширяем форматы взаимодействия и с другими московскими университетами. Компания заинтересована в том, чтобы выпускники приходили работать к нам, в инженерно-технологический центр. У нас современная материально-техническая база, сильная инженерная школа с наставниками и есть все возможности для развития", - прокомментировал Павел Степанов.