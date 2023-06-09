В Москве открылась выставка, приуроченная к 20-летию "Смешариков"

Художники Саша Фролова, Дима Шабалин, Александр Назаренко, Zak Mini Monster и креаторы проекта Chiko & Roko представят на выставке свое видение персонажей анимационного проекта

ТАСС, 9 июня. В общественном пространстве "Хлебозавод", при поддержке Правительства Москвы, 8 июня начала свою работу масштабная выставка "Смешарики. Искусство быть круглым", посвященная 20-летию легендарного анимационного проекта от ГК "Рики". Сопродюсером мероприятия выступает бюро Planet9.

За 20 лет "Смешарики", на которых выросли миллионы россиян, не только стали частью национального культурного кода, но и сами, в свою очередь являются продуктом культуры.

"Я очень рад, что "Смешарики" состоялись как большой семейный проект и остаются актуальными и спустя 20 лет. Что особенно важно, зрители, которые выросли на нашем сериале, сохраняют к нему любовь. Надеюсь, что "Смешарики" будут жить в их сердцах и с годами останутся такими же актуальными", - отметил в своей приветственной речи основатель ГК "Рики" и один из соавторов проекта "Смешарики" Илья Попов.

Девять главных персонажей сериала соответствуют вековым архетипическим образам: ученый и крестьянин, красавица и поэт, артист и изобретатель и т. д. Мир Смешариков переносится из вневременной Ромашковой долины в нашу современность и оживает на глазах. Каждому из них посвящено отдельное круглое пространство - планетарий или оранжерея, салон красоты или кабинет, сцена или технопарк. Одной из задумок выставки стало единение поколений поклонников проекта, как тех, кто вырос вместе с ним, так и тех, кто только знакомится с удивительным миром "Смешариков".

"Не только "Смешарикам", но и группе компаний "Рики" в этом году 20 лет. Серьезный возраст для компании, и совсем небольшой в масштабах человеческой жизни. Можно сказать, что мы прошли этапы взросления, и накопив за плечами определенный опыт, знания, полны идеями и открыты миру. За эти годы, вместе с нашими зрителями мы стали настоящими друзьями. Многие из вас выросли вместе с нашими персонажами. Эта выставка - своего рода интерактивный фотоальбом, в котором мы собрали лучшие и яркие моменты жизни наших персонажей. А еще - это дверь в волшебный мир анимации, попасть в который мечтали многие из нас. И сегодня эта мечта осуществима. Добро пожаловать в мир Смешариков!" - подчеркнула генеральный директор ГК "Рики" Юлия Немчина.

Сопродюсером экспозиции выступает бюро Planet9, хорошо знакомое ценителям искусства по выставкам "Виктор Цой. Путь героя", "Балабанов", "Первая позиция. Русский Балет", "Линия Рафаэля", "Панк-культура. Король и Шут" и другим проектам.

В беседе с журналистами основатель и генеральный директор бюро Planet9, Агния Стерлигова отметила: "Именно здесь, на выставке, есть возможность буквально пройти через миры "Смешариков". Мы постарались визуализировать каждый из них, придать характерные особенности. Но ориентировались не только на детскую аудиторию, но и на родителей. Мы надеемся, что зрители почувствуют себя героями этой Вселенной".

Курирует мероприятие известный искусствовед, автор многих выставочных проектов в России и Европе Василий Успенский. В приветственной речи эксперт отметил, что "Смешарики" глубоко укоренены в массовой культуре. "Достаточно одной-двух серий, чтобы понять, что за Барашем скрывается Пушкин, за Пином просматривается тень Фауста, Кар-Карыч - вылитый Шаляпин, а ежик - друг Щукина и Третьякова. При работе над выставкой, мы опирались на уже существующий проект "Смешарт", в котором произведения классического искусство соединились с образами Смешариков. Получилась своего рода игра в ассоциации, в которую мы предлагаем поиграть на выставке и вам".

Здесь же, на выставке представят свое видение на "Смешариков" современные художники - Саша Фролова, Дима Шабалин, Александр Назаренко, Zak Mini Monster (настоящее имя - Захар Евсеев) и креаторы проекта Chiko & Roko. Отдельное внимание заслужат необычные NFT-персонажи, которых посетители выставки увидят в разнообразных дизайнах и воплощениях. Кроме того, здесь можно будет прикоснуться к уникальным фигурам, созданным на основе цифровых персонажей в коллаборации телеканала "Суббота!", художника Миша Most и Смешариков.

ТАСС - информационный партнер.

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