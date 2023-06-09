Состоялся V Московский академический экономический форум

Эксперты V МАЭФ назвали основные направления устойчивого развития России

ТАСС, 9 июня. Обеспечение технологического, экономического, финансового, экологического суверенитета, наращивание промышленного потенциала страны, укрепление индустриальной кооперации, приоритетное развитие социальной сферы, науки и образования, их интеграции с производством - основные задачи социально-экономического развития страны в современных реалиях. К такому выводу пришли эксперты V Московского академического экономического форума, организованного Вольным экономическим обществом России, Российской академией наук и Международным Союзом экономистов. Пятый форум посвящен теме: "Мировые тренды экономического развития: роль и место России".

"Если мы хотим войти в ядро нового мирохозяйственного уклада, переход к которому стремительно ускорился в связи с обострением геополитической ситуации, нам нужны уникальные конкурентные технологии в медицине, экологии, энергетике, сельском хозяйстве, промышленности, безопасности и других областях. Переход к технологическому прорыву должен стать стержнем новой модели экономического развития страны. У нас есть такой опыт - в советское время был совершен технологический прорыв в космосе, авиации, атомной энергетике, химии. Есть немалые заделы, в том числе в академических институтах, их надо сохранять и опережающе развивать", - полагает сопредседатель МАЭФ, президент Вольного экономического общества России, президент Международного Союза экономистов, член-корреспондент РАН Сергей Бодрунов.

Научно-технологический прорыв необходим для развития российской экономики, согласился член Президиума ВЭО России, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН Александр Широв.

По мнению ученого, эффективность экономики напрямую зависит от объема затрат на исследования и разработки. Согласно расчетам ИНП РАН, каждый рубль, потраченный на НИОКР, - это 1 рубль 43 копейки дополнительного прироста ВВП страны.

Что касается финансирования науки, ситуация в сельском хозяйстве хуже, чем во многих других отраслях экономики, обратил внимание вице-президент ВЭО России, первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

"Отношение внутренних затрат на исследования и разработки в сельском хозяйстве к валовой добавленной стоимости, созданной в отрасли, почти в полтора раза ниже аналогичного показателя по науке в целом. Это 0,64% и 0,99% - соответственно. Необходимо обеспечить приоритетное развитие аграрной науки, образования, создать современную систему внедрения результатов передовых научно-исследовательских разработок в сельскохозяйственном производстве", - подчеркнул сенатор.

Обеспечить технологический рывок может не только увеличение затрат на НИОКР, но и повышение уровня заработной платы по стране в целом, и в частности - в секторах, которые связаны с человеческим капиталом, полагает член Правления ВЭО России Андрей Клепач.

"Необходимо увеличить долю заработной платы в ВВП России. Если в 2015 году на заработную плату приходилось 48% ВВП, то сегодня - это 30%, что существенно ниже, чем в развитых странах, США, Германии и Великобритании", - отметил экономист.

Андрей Клепач также поднял вопрос сохранения численности населения страны. По данным ВЭБ.РФ, даже если коэффициент рождаемости в России вырастет с 1,4 до 1,5, а смертность - снизится, население страны сократится к 2035 году до 130 - 138 млн человек.

Чтобы остановить убыль населения, следует проводить системную семейную политику, политику стимулирования рождаемости и развивать систему здравоохранения, полагает экономист.

Большой вклад в развитие человеческого капитала и "экономики знаний" в стране могут внести современные методы лечения и диагностики рака, отметил директор Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.

Структурно-технологическая модернизация экономики позволит не только реализовать ее потенциал роста, который к 2030 году, по оценке ИНП РАН, может составить 4-5%, но и внесет значительный вклад в снижение выбросов парниковых газов в России.

"Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года в новых условиях, без сомнения, должна актуализироваться, и, прежде всего, опираться на структурно-технологическую трансформацию экономики. Именно этот рычаг должен дать основное снижение выбросов парниковых газов", - подчеркнул вице-президент ВЭО России, руководитель секции экономики Отделения общественных наук РАН, академик РАН Борис Порфирьев.

Вице-президент РАН, научный руководитель химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН Степан Калмыков отметил, что решение задач, которые стоят сегодня перед страной, напрямую связано с конкурентоспособность отечественной ядерной энергетики, потому что экономическое развитие невозможно без высококонцентрированных источников энергии.

"Развитие ядерной энергетики основано на замыкании ядерного топливного цикла, что определяет минимизацию захоронения долгоживущих радиоактивных отходов и полноценное использование делящихся изотопов", - заявил ученый.

На форуме также поднимались вопросы развития ядерной медицины -сравнительно молодой отрасли. О производстве радиофармпрепаратов и методиках лучевой терапии рассказал академик РАН Андрей Каприн.

Работа МАЭФ строится на междисциплинарном подходе. В дискуссиях форума принимают участие ученые из разных областей науки, что позволяет предложить эффективные научно обоснованные решения задач социально-экономического развития страны.

"Знания и опыт участников Форума помогут выработать новые инструменты для укрепления экономического потенциала России, будут содействовать ее научному и технологическому прорыву и способствовать развитию сотрудничества с дружественными странами", - отметил в своем приветствии форуму сопредседатель МАЭФ, президент РАН, академик РАН Геннадий Красников.

Центральные мероприятия МАЭФ - главное пленарное заседание и основные конференции - состоялись 7 и 8 июня в Российской академии наук, а также на площадках ведущих вузов и научных центров страны: в Институте Европы РАН, Институте научной информации по общественным наукам РАН, Финансовом университете при Правительстве РФ, РЭУ имени Г.В. Плеханова, МГУ имени М.В. Ломоносова, Московском авиационном институте, Московском политехническом университете, Российском университете дружбы народов, Всероссийском институте аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова.

В мероприятиях форума приняли участие более 13 тыс. специалистов из 74 регионов России и 28 стран мира, в том числе из Сирии, Китая, Индии, Канады, Кубы, Германии, Греции, США, Венгрии, Италии, ЮАР, Беларуси, Казахстана, Азербайджана и Грузии.

МАЭФ ведет работу на постоянной основе. В течение года в его рамках проходят отраслевые и тематические форумы. Со 2 мая по 2 июня состоялось 112 научных мероприятий на 87 региональных площадках МАЭФ в 51 субъекте РФ.

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