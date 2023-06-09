Более 200 ученых приедут на день рождения шестаковского динозавра в Кузбасс

Второй Международный научно-популярный фестиваль "Динотерра" пройдет с 23 по 25 июня

ТАСС, 9 июня. Более 200 ученых, Сергей Лазарев, Клава Кока, Юлия Савичева и 60 тыс. гостей приедут в Кузбасс отпраздновать День рождения шестаковского динозавра, которому исполняется 125 000 001 год.

Утверждены научная и развлекательная части программы фестиваля. Также на сайте динотерра.рф стартовала регистрация гостей.

Все три дня на площадке фестиваля будет работать лекторий, спикерами которого станут географы, палеонтологи и археологи. В программе - лекции на тему: "Древняя керамика: как археологи восстанавливают историю по черепкам", "Будни селекционера", "Кемеровская область - как полигон для изучения развития жизни на Земле", "Из недр в космос". Все дни фестиваля будет работать музей под открытым небом "Динозавры Кузбасской земли", парк арт-объектов "Парк динозавров", выставочный павильон КемГУ "Люди и мамонты", запланировано уникальное научно-познавательное шоу, которое устроят 10 динозавров-роботов.

В работе симпозиума "Шестаковский комплекс: новые векторы развития научных исследований" примут участие Александр Аверьянов, доктор биологических наук, профессор Российской академии наук, главный научный сотрудник Зоологического института РАН, ведущий специалист в России по изучению динозавров (город Санкт-Петербург), Павел Скучас, доктор биологических наук, профессор, и.о. заведующего кафедрой зоологии позвоночных Санкт-Петербургского университета, известный специалист по динозаврам и другим мезозойским позвоночным (город Санкт-Петербург), Анатолий Деревянко, доктор исторических наук, академик Российской академии наук, научный руководитель Института археологии и этнографии СО РАН, специалист по палеолиту Сибири и Дальнего Востока (город Новосибирск).

"Динотерра - научно-популярный фестиваль. И мы рады, что нам удалось собрать впечатляющую не только популярную, но и, в первую очередь, научную программу. На одной фестивальной поляне сойдутся в борьбе за внимание гостей Клава Кока, Юлия Савичева, Сергей Лазарев …. и, конечно, лекторы, а также Sciеnce Slam, доистрический КВИЗ, мультимедийный дино-театр и шоу дронов. В выигрыше в любом случае останутся наши гости, приехавшие отпраздновать самый значимый в мире День рождения, 125 000 001 год пситтакозавра сибирского", - сказал организатор фестиваля, директор КБ "Энгиро" Никита Гирин.

Второй Международный научно-популярный фестиваль "Динотерра" пройдет в деревне Шестаково Чебулинского муниципального округа с 23 по 25 июня.

ТАСС – генеральный информационный партнер.

Возрастное ограничение: 6+.