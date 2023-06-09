Ассоциация ФинТех представила бесшовный клиентский путь в цифровой ипотеке

Исследование, проведенное АФТ, выявило сильные стороны, а также точки роста российского ипотечного рынка

ТАСС, 9 июня. Ассоциация ФинТех (АФТ) совместно с участниками рынка провела круглый стол "Цифровая ипотека: как выстроить бесшовный клиентский путь". В рамках круглого стола были представлены результаты исследования уровня цифровизации ипотечного рынка в России, проведенного АФТ, а также разработанный совместно с участниками Ассоциации бесшовный клиентский путь.

Исследование, проведенное Ассоциацией, выявило сильные стороны, а также точки роста российского ипотечного рынка. По данным Ассоциации, для избавления от ручных операций, снижения стоимости и повышения скорости процессов широко используются комплексные технологии и роботизация в процессах ипотечного кредитования. У большинства участников рынка уже внедрены технологии оптимизации процессов поддержки и сопровождения: 91% реализуют партнерские API в рамках сквозного процесса ипотечного страхования, 83% используют роботизацию процессов, 72% - оптическое распознавание документов. Также на некоторых этапах ипотечного процесса можно отметить высокий уровень цифровизации клиентского пути, в частности, это касается использования цифровых каналов клиентами при оформлении заявок на ипотеку.

По данным АФТ, для выстраивания бесшовного клиентского пути важно преодолеть некоторые барьеры, свойственные российскому ипотечному рынку. В частности, это активное использование бумажных документов на этапе подготовки сделки, отсутствие единых стандартов обмена информацией между участниками процесса (банками, страховыми компаниями, государственными учреждениями и т.д.), отсутствие у клиентов удаленного доступа к документам и справкам.

Для отработки механизмов взаимодействия участников процесса на площадке АФТ проведен пилотный проект "Ипотека в один клик", в рамках которого сформированы рекомендации для рынка и предложения для регулятора по реализации целевого клиентского пути в цифровой ипотеке.

"Ассоциация ФинТех стала площадкой, на базе которой пилотируются инициативы, обсуждаются предложения по технологическим и регуляторным изменениям рынка. Реализация разработанного на базе Ассоциации бесшовного клиентского пути позволит сделать процесс покупки недвижимости в кредит быстрым, простым и удобным для всех участников. Создание бесшовного клиентского пути подразумевает целый ряд нововведений, например, внедрение Открытых API для взаимодействия между банками, страховыми компаниями, маркетплейсами и застройщиками. Также необходимо обогащение Цифрового профиля физического лица новыми данными и совершенствование клиентского пути суперсервиса "Госключ". Реализация всех планируемых улучшений позволит сократить время оформления ипотечного кредита в четыре раза", - подчеркивает заместитель генерального директора Ассоциации ФинТех Дмитрий Ищенко.

"ДОМ.РФ активно внедряет новые технологии: у нас уже работают ИИ-сервисы для мониторинга проектного финансирования и строительного контроля, а также в контактном центре. Кроме того, в ДОМ.РФ изучают конкретные механизмы использования ЦФА, в частности - применение ЦФА, обязательства по которым обеспечены потоком платежей по пулу закладных. Такая схема процесса выпуска ЦФА выглядит быстрей, легче и дешевле, но при этом она не является аналогом ИЦБ (ипотечных ценных бумаг). Мы сейчас в большей степени склоняемся к ее применению в рамках возможностей нового инструмента", - рассказал директор подразделения Диджитал Банка ДОМ.РФ Олег Комлик.

Бесшовный клиентский путь в цифровой ипотеке представлен Ассоциацией ФинТех 8 июня 2023 года в рамках круглого стола в пресс-центре ТАСС.

В мероприятии приняли участие:

Дмитрий Ищенко, заместитель генерального директора Ассоциации ФинТех

Светлана Исаева, директор по развитию цифровых кредитных продуктов Ассоциации ФинТех

Эдуард Сарумян, главный консультант отдела развития открытых интерфейсов и инфраструктуры управления развития цифровых сервисов и проектов ДФТ Банка России

Олег Комлик, директор подразделения "Диджитал" Банка ДОМ.РФ

Светлана Петрова, руководитель направления "Недвижимость" Минцифры России Олег Алексеенко

Дмитрий Чернов, Исполнительный директор по работе с партнерами Домклик

Дмитрий Сафронов, Руководитель направления "Ипотека" финансового маркетплейса Сравни

Олеся Постевая, главный юрист "Циан.Сделка"

Юлия Шимова, Руководитель центра развития продуктов САО ВСК

Ассоциация ФинТех учреждена в конце 2016 года по инициативе Банка России и ключевых участников финансового рынка как межотраслевая площадка для взаимодействия банков, страховых и IT-компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг, телеком-операторов, финтехов и регулятора.

В состав АФТ входят: Банк России, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк, Национальная система платежных карт (НСПК), КИВИ Банк, Ак Барс Банк, Тинькофф Банк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, ДОМ.РФ, Московская Биржа, Страховой Дом ВСК; ассоциированные члены: Совкомбанк, ПСБ, РНКО "Платежный центр", МТС, Ростелеком, Росбанк, Почта Банк, Абсолют Банк, АльфаСтрахование, "Капитал Лайф", Московский кредитный банк, Кредит Европа Банк (Россия), Банк Русский Стандарт, Банк Синара, Яндекс, Ингосстрах, YADRO, Atomyze, Центр Инвест, ОТП Банк.