"ПСБ Лизинг" развивает программу льготного лизинга электромобилей

Компания предоставила автомобили по льготной программе более чем на 1 млрд рублей

ТАСС, 9 июня. Компания "ПСБ Лизинг" с начала 2023 года предоставила автомобили по льготной программе Минпромторга РФ более чем на 1 млрд рублей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба компании.

"С начала 2023 года "ПСБ Лизинг" предоставил около 300 авто на сумму более 1 млрд рублей по льготной программе от Минпромторга России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года клиенты стали в полтора раза чаще интересоваться электромобилями. Компания успешно реализовала сделки на поставку электромобилей отечественного производства в Республике Крым. Автомобили будут выполнять бизнес-задачи на территории региона.

"Положительной динамике способствовало включение электрокаров в механизм льготного лизинга авто", - пояснили в пресс-службе.

Программа льготного лизинга автотранспорта от Минпромторга РФ предполагает предоставление государством субсидии в размере до 625 тыс. рублей на покупку нового легкового автомобиля российского производства.