На ЦИПР-2023 состоялась презентация международного чемпионата "Битва роботов"

На мини-ринге демонстрировались образцы роботов-чемпионов, финалистов и призеров прошедших чемпионатов

ТАСС, 9 июня. В рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде прошла презентация международной "Битвы роботов". На чемпионате состоялись показательные бои роботов с дистанционным управлением. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко познакомился с командами посмотрел выступления роботов.

"Презентация "Битвы роботов" проходила в специально оборудованном павильоне на уличной площадке перед Нижегородской ярмаркой. Здесь можно было познакомиться с командами-участниками и главными героями - роботами. На мини-ринге демонстрировались образцы роботов-чемпионов, финалистов и призеров прошедших чемпионатов", - говорится в официальном пресс-релизе.

Приглашал на чемпионат и общался с посетителями человекоподобный робот Robo-C. Любой участник мог попробовать самостоятельно управлять роботами. Одним из посетителей презентации стал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Финал "Битвы роботов" пройдет в декабре 2023 года. На участие в чемпионате через портал Госуслуг уже было подано более 190 заявок из 9 стран мира. По итогам отбора заявок вышло 76 команд, именно они в 2023 году поборются за призовой фонд в 6 млн рублей и авторский кубок. Инженерные команды будут соревноваться в проектировании своих роботов, продумают стратегию битвы и сразятся на ринге.

Организаторы чемпионата - Минцифры России, Promobot и ООО "Дабл Ю Экспо".

VIII ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" состоялась с 31 мая по 2 июня 2023 года в конгрессно-выставочном центре "Нижегородская Ярмарка". Организатором конференции является компания "ОМГ". Мероприятие прошло при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Правительства Москвы и Правительства Нижегородской области.

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