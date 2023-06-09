В Самаре 16-17 июня пройдет фестиваль спорта и соревнования по триатлону

Участников ждут заплыв на открытой воде, женские и детские забеги, а также гонки на разных дистанциях

ТАСС, 9 июня. В Самаре 16-17 июня пройдет масштабный фестиваль спорта и соревнования по триатлону IRONSTAR SAMARA 2023. Четвертый год подряд мероприятие объединит любителей спорта со всей страны. Участников ждут заплыв на открытой воде, женские и детские забеги, а также гонки на "полужелезной" (1,93 км плавание, 90 км велогонка, 21,1 бег) и олимпийской (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег) дистанциях. Также в рамках фестиваля пройдёт Чемпионат и Первенство Самарской области по триатлону.

В первый день фестиваля пройдет женский забег на 5 км IRONLADY, маршрут проложен по самой протяженной набережной вдоль Волги. В этот же день пройдут детские забеги STARKIDS для детей до 12 лет на дистанциях 500 и 1 тыс. м.

На следующий день фестиваля состоятся соревнования по триатлону на дистанциях 113 и OLYMPIC, а также заплыв на открытой воде SWIMSTAR ONE MILE.

"Самара - прекрасная локация для тех, кто хочет улучшить свои результаты в соревнованиях, а также активно провести выходные. Участники особенно любят этот город за уникальную возможность стартовать с корабля, как это происходит на зарубежных соревнованиях на Босфоре. В Самаре много интересного, город развивается: достопримечательности гастрономия, архитектура формируют культурный код города, который мы хотим показать как можно большему количеству наших участников" - прокомментировал Владимир Шейкин, генеральный директор IRONSTAR.

ТАСС - информационный партнер.

Возрастное ограничение: 6+.