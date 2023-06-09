В рамках проекта представители СМИ и блогеры посещают крупнейшие предприятия страны и узнают специфику их работы

ТАСС, 9 июня. ГК "Агропромкомплектация" стала участником проекта Сбера "Бизнес-inside", сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного банка Сбербанка.

"Набирает обороты проект команды Сбера "Бизнес-inside", в котором представители СМИ и блогеры посещают крупнейшие предприятия и узнают специфику их работы. К нему подключаются новые регионы. В этот раз его участником стал один из ведущих агрохолдингов России - ГК "Агропромкомплектация". Предприятия агропромышленного комплекса - это основа экономического потенциала регионов Черноземья. Ключевые игроки отрасли сосредоточены именно здесь. Наши территории традиционно являются лидерами по объемам производства сельскохозяйственной продукции по ряду направлений. Сбер уделяет особое внимание поддержке отрасли - в Черноземье 65% кредитного портфеля приходится именно на АПК", - приводятся в сообщении слова зампреда Центрально-Черноземного банка Сбербанка Антона Каменева.

Участники пресс-тура посетили животноводческий молочный комплекс КРС "Дмитриевский", где содержится племенное стадо голштинской породы общей численностью 12 тыс. голов. Побывали на комбикормовом заводе, а также познакомились с процессом проведения полевых работ и приняли участие в специальном тест-драйве сельхозтехники.

Финальной точкой маршрута стал "Курский мясоперерабатывающий завод". "По уровню технологического оснащения это одно из самых передовых предприятий в России и Европе. Проектная мощность - 300 голов в час с ежегодным выпуском продукции 250 тыс. тонн, в том числе 35 тыс. тонн мясных полуфабрикатов. В ходе экскурсии журналисты смогли узнать о применяемых технологических решениях на предприятии, которые позволяют выпускать безопасную экологическую продукцию высшего качества", - добавили в пресс-службе.

"В представлении многих сельское хозяйство до сих пор использует устаревшие технологии и оборудование. Но это не так, и пример Группы компаний - лучшее тому подтверждение. Сельское хозяйство активно развивается, цифровизируется и наращивает потенциал. Это устойчивая и стабильная отрасль, которой нужны молодые специалисты и увлеченные своим делом люди. Производственные экскурсии помогают нам разрушать стереотипы, формировать кадровый резерв и укреплять нашу команду профессионалов", - приводятся в сообщении слова финансового директора ГК "Агропромкомплектация" Натальи Пшеничновой.