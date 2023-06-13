В "Сириусе" прошли мероприятия в рамках председательства России в органах ЕАЭС

Состоялось заседание Евразийского межправительственного совета, III Евразийский конгресс, II Молодежный форум СНГ и ЕАЭС и международная выставка "Евразия - наш дом"

ТАСС, 13 июня. На площадке федеральной территории "Сириус" с 7 по 9 июня состоялись мероприятия в рамках плана председательства России в органах Евразийского экономического союза в 2023 году. Кроме того, прошло заседание Совета глав правительств СНГ.

"Перед правительствами наших государств стоят действительно большие, комплексные задачи по продвижению процессов интеграционного строительства в экономической, в социальной и в гуманитарной сферах. В первую очередь речь идет о дальнейшем расширении торговых связей и повышении вовлеченности наших экономик и хозяйствующих субъектов в евразийские производственные и транспортно-логистические цепочки, о реализации соответствующих инвестиционных и инфраструктурных проектов", - заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с главами правительств государств СНГ и ЕАЭС".

По словам Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, страны "пятерки" связывают традиции многолетней дружбы, а их интеграция уже доказала свою эффективность и востребованность. Взаимная торговля растет, с 2015 года увеличилась практически на 90%. По итогам прошлого года этот показатель достиг максимального значения за все время существования союза. "Мы создаем новые кооперационные цепочки. Налаживаем связи в области промышленности, в области цифровой трансформации, формируем общие рынки газа, нефти, электроэнергии, принимаем решения по созданию новых логистических возможностей и, конечно, расширяем наше сотрудничество с внешними партнерами. В нынешних условиях, когда обострились все накопленные в мировой экономике системные проблемы, углубление взаимодействия особенно востребовано", - отметил Мишустин.

"На фоне структурных изменений в мировой экономике, связанных с перестройкой глобальных логистических и кооперационных цепочек, бифуркацией рынков, технологическим и энергетическим переходами, интеграционное строительство в Евразии приобретает важнейшее значение. Только сообща наши суверенные страны смогут адекватно ответить на вызовы времени. Мероприятия российского председательства в органах ЕАЭС направлены на повышение конкурентоспособности экономик и уровня жизни населения государств-членов Союза, гармонизацию законодательств, внедрение современных технологий и совместное стратегическое планирование в горизонтах 2030 и 2045 годов. Цель этой работы - превращение ЕАЭС в самодостаточный, безопасный и гармонично развитый макрорегион нового многополярного мира, обеспечивающий себя и друзей продовольствием и энергией, обладающий технологическим, финансовым и интеллектуальным суверенитетом", - отметил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Председатель организационного комитета по подготовке и обеспечению председательства России в органах Евразийского экономического союза в 2023 году Алексей Оверчук.

Советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков рассказал, что программа председательства России в ЕАЭС включает мероприятия по различным направлениям сотрудничества. Выработанные решения позволят вывести интеграционное взаимодействие стран на новый уровень, расширить географию внешнеторговых связей ЕАЭС и определить стратегические векторы развития объединения на десятилетия вперед. "Столь значительный состав приехавших в "Сириус" участников является доказательством повышенного интереса государств к повестке ЕАЭС, а также перспектив этого формата сотрудничества", - подчеркнул Кобяков.

Заседание Евразийского межправительственного совета

Заседание совета прошло в узком и расширенном составе. Главы правительств государств СНГ и ЕАЭС обсудили развитие сотрудничества и интеграционного взаимодействия, вопросы цифровизации и функционирования внутреннего рынка ЕАЭС. Также затрагивались аспекты исполнения плана первоочередных мероприятий цифровизации грузовых железнодорожных перевозок, реализации Соглашения о применении электронных навигационных пломб и создания Евразийского рейтингового агентства. По итогам заседания подписаны 14 документов, в том числе Соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах-членах "пятерки".

III Евразийский конгресс

Ключевым мероприятием Конгресса стала пленарная сессия "Евразия будущего: от вызовов к решениям", в ходе которой главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Кубы, Таджикистана и Азербайджана обсудили дальнейшее развитие как ЕАЭС, так и всего Евразийского региона.

В рамках деловой программы обсуждалось развитие инфраструктуры и создание новых транспортных коридоров, обмен опытом в различных сферах, создание передовых межстрановых проектов в промышленности, а также цифровая трансформация и внедрение новых технологий.

Кроме того, состоялись презентации аналитического доклада Евразийского банка развития "Трансграничные государственно-частные партнерства" и нового туристического проекта "Создание всероссийского пляжного семейного курорта "Новая Анапа". Организатор конгресса - Евразийский банк развития.

II Молодежный форум СНГ и ЕАЭС

В рамках программы состоялись 15 деловых активностей, среди которых пленарная сессия, стратегические сессии, мастер-классы, деловой завтрак, тренинги, деловая игра и презентации. Ключевым событием стал деловой завтрак с участием заместителей Председателей Правительств СНГ и ЕАЭС. В ходе мероприятия молодежь представила ряд инициатив, направленных на развитие молодежного предпринимательства и внешнеэкономической деятельности между странами.

В мероприятии приняли участие около 150 молодых людей из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Кубы. Среди гостей форума молодые и начинающие предприниматели, заинтересованные в поиске бизнес-партнеров, молодые государственные служащие из стран СНГ и ЕАЭС, студенты, а также представители правительств стран СНГ и ЕАЭС, руководители образовательных учреждений и других профильных организаций. Организатор форума - Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).

Международная выставка "Евразия - наш дом"

На выставке продемонстрировали интеграционные проекты России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана, Ирана и Кубы. Экспозиция была представлена в формате отраслевых кластеров, которые были разделены по основным тематическим направлениям. Среди них: промышленность, финансы, цифровизация и цифровое развитие, здравоохранение, туризм, спорт, наука и образование.

Участие приняли свыше 200 компаний, около половины из них - представители стран-партнеров России. Выставка прошла при поддержке Минпромторга России.

Заседание Совета глав правительств государств - участников СНГ

В ходе заседаний в узком и расширенном составе главы делегаций обменялись мнениями об актуальных вопросах экономического сотрудничества в СНГ. По итогам было подписаны Соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций, а также Соглашение "О концепции развития промышленной кооперации государств - участников СНГ и Комплексе мер по развитию промышленной кооперации государств - участников СНГ на период до 2030 года".

Участники мероприятия

По итогам работы площадки мероприятия посетили около 1,5 тыс. участников и представителей СМИ из России и 12 стран.

Среди высокопоставленных иностранных официальных лиц на площадке присутствовали Премьер-министр Республики Азербайджан Али Асадов; Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян; Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко; Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов; Премьер-министр Республики Куба Мануэль Марерро Крус; Премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода; Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров; Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов; Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко; Заместитель Премьер-министра Республики Куба Рикардо Кабрисас Руис; Первый заместитель председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев; Заместитель премьер-министра Республики Казахстан Галымжан Койшыбаев; Вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян; Заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамырат Гельдимырадов.

Также приняли участие иностранные министры: Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров; Министр здравоохранения Киргизии Гулнара Баатырова; Министр финансов Киргизии Алмаз Бакетаев; Министр цифрового развития Киргизии Талантбек Иманов; Министр здравоохранения Кубы Хосе Анхель Порталь Миранда; Министр транспорта Кубы Эдуардо Родригес Давила; Министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсия Гранда; Министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич; Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов; Министр транспорта Узбекистана Илхам Махкамов.

​​​Генеральный секретарь Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев; Государственный секретарь Постоянного Комитета Союзного государства Дмитрий Мезенцев; Генеральный секретарь Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам Геннадий Бессонов; Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович; Председатель Суда Евразийского экономического союза Эрна Айриян; Председатель Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых Государств Константин Лайкам; Председатель Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ Тарас Купчиков.

В работе приняли участие 10 глав дипломатического корпуса.

Среди высокопоставленных российских официальных лиц на площадке присутствовали Мишустин, Оверчук; Заместитель Председателя Правительства, Министр промышленности и торговли Денис Мантуров; Заместитель Председателя Правительства, Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко; Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин; Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

Среди федеральных министров участвовали Министр экономического развития Максим Решетников; Министр культуры Ольга Любимова; Министр энергетики Николай Шульгинов.

В формате ВКС принимал участие Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Мероприятия посетили три руководителя федеральных служб и агентств, две главы субъектов Российской Федерации.

Также участвовали свыше 300 представителей российского и иностранного бизнеса из порядка 150 компаний.

Культурная программа

В рамках Евразийского конгресса была подготовлена разнообразная культурная программа. В нее вошли специальные мероприятия, концерты и экскурсии в ключевых музеях.

7 июня в Зимнем театре состоялся Фестиваль культуры и искусств народов Евразии в рамках саммита ЕАЭС. Участники смогли посетить гала-концерт в рамках фестиваля народов искусств народов Азии с участием национальных коллективов стран-участниц.

8 июня состоялся концерт в большом зале Парка науки и искусств "Сириус". Для зрителей выступил Российский национальный молодежный симфонический оркестр - Симфоническая академия.

Во взаимодействии с Министерством культуры Российской Федерации подготовлена специальная экскурсионная программа "Древняя Фанагория: мифы об археологии и наука" по филиалу музея-заповедника "Фанагория". Также в программу вошли и два ключевых музея города-курорта Сочи: Музей истории города-курорта Сочи и Сочинский художественный музей имени Д. Д. Жилинского.

Спортивная программа

Программу открыл забег "Мы создаем" на 5,5 км по "Сочи Автодрому". Награды победителям и призерам вручил шестикратный чемпион Европы по спортивной гимнастике Максим Девятовский. Забег дал старт серии беговых событий "Время действовать", которая продолжится на Петербургском международном экономическом форуме, Экономическом и гуманитарном форуме "Россия - Африка" и Восточном экономическом форуме.

Участники также сыграли в турнире по теннису. В рамках турнира товарищеский матч также провел популярный певец Леонид Агутин. В спортивную программу были интегрированы соревнования с участием ведущих спортсменов. "Россия-Валдай" выиграла международный турнир по баскетболу 3х3 Кубок Сириуса с участием команд из Сербии, Белоруссии и Казахстана. Сборные России, Армении и Казахстана по следж-хоккею сыграли на "Кубке Континента". Федерация дзюдо России провела серию мастер-классов в новой Академии Единоборств в Сириусе.

На выставке "Евразия - наш дом" были представлены стенды Континентальной хоккейной лиги, Единой Лиги ВТБ по баскетболу и международных фиджитал-соревнований "Игры Будущего".

Брендинг российского председательства

Дизайн-код мероприятий российского председательства в органах ЕАЭС создан на основе сочетания цветов национальных флагов государств-членов и государств-наблюдателей Евразийского экономического союза, украшенных традиционными орнаментами народов стран Союза, а также символами, отражающими образы каждого государства-участника ЕАЭС.

Миссия художественного оформления - демонстрация общности евразийских образов и смыслов, общего поля сознания народов евразийского цивилизационного пространства.

Евразийская культурно-цивилизационная общность складывается из многих уникальных культурных кодов, зашифрованных в народных орнаментах и символике с древних времен до наших дней. Совпадение и схожесть узоров этих орнаментов, собранных вместе, несет идею общего культурного кода. При том, что каждое государство ЕАЭС имеет собственную уникальную идентичность, страны культурно интегрированы друг в друга и живут в общем пространстве смыслов, а потому способны вместе достигать общих целей и отвечать на вызовы времени, развивая евразийское интеграционное объединение.

Возрастная категория: 6+.