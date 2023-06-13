В Москве завершил работу IX Книжный фестиваль "Красная площадь"

В рамках мероприятия состоялись встречи с писателями и поэтами, прошла акция "Подари ребенку книгу", а также более 500 лекций, презентаций, театральных и музыкальных постановок

ТАСС, 13 июня. На Красной площади со 2 по 6 июня состоялся литературный праздник, гостями которого стали более 200 тыс. человек. Более 400 российских издательств из 56 регионов России и Республики Беларусь представили книги читателям, пополнившим свои домашние библиотеки на более чем 100 тыс. книг. Стать онлайн-участниками многих событий фестиваля смогли миллионы почитателей книги из разных уголков России и мира. Как показала статистика информационного партнера сайта "Год Литературы", фестивалем интересовались и в других странах, в частности в Республике Беларусь, Казахстане, Украине, США, Германии, Узбекистане, Кыргызстане, Франции и многих других странах.

По итогам работы площадок фестиваля в СМИ опубликовано более 2,8 тыс. информационных материалов, теле- и радиосюжетов.

"Мы постарались сделать все возможное, чтобы познакомить гостей фестиваля с многообразием национальной книжной культуры, чтобы им понравились книги, спектакли, музыкальные коллективы. Мы уже начинаем готовиться к Книжному фестивалю "Красная площадь" 2024 года и будем рады видеть всех наших партнеров и гостей в самом сердце столицы. В следующем году фестивалю исполнится 10 лет, а также мы отметим юбилей Александра Сергеевича Пушкина - 225 лет. Великое русское слово, великий русский поэт, создатель современного русского языка, обязательно прозвучит на всех площадках", - отметил заместитель председателя оргкомитета фестиваля, директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев.

В рамках фестиваля прошли встречи с писателями и поэтами, такими как Павел Басинский, Сергей Шаргунов, Алексей Варламов, Сергей Лукьяненко, Захар Прилепин, Анна Матвеева, Роман Сенчин, Марина Москвина, Вера Богданова, Ислам Ханипаев, Шамиль Идиатуллин, Александра Маринина, Дарья Донцова, Андрей Усачев, Василий Авченко, Хелена Побяржина, Вадим Панов, Анна Долгарева, Анна Ревякина, Дмитрий Захаров.

Состоялась акция "Подари ребенку книгу". В этом году гости собрали книги для библиотек Белгородской, Курской и Брянской областей.

Звездными гостями фестиваля в этом году стали Светлана Крючкова, Юрий Башмет, Константин Хабенский, Алексей Гориболь, Тереза Дурова, Гоша Куценко, Марина Брусникина, Екатерина Гусева.

Самые длинные очереди выстроились за автографами писательницы Дарьи Донцовой, путешественника Оскара Конюхова и блогера Энтони Юлая.

Для гостей фестиваля было организовано более 500 встреч, лекций, презентаций, театральных и музыкальных постановок на площадках: "Главная сцена", "Художественная литература", "Детская и учебная литература", "Нон-фикшн", "Регионы России и Республика Беларусь", "Москва - литературный мегаполис" ("Библиотека" и "Малая сцена"), "История Отечества", "Знание.Книги", "Музейная линия", "Литературная гостиная", "Комиксы".

Старт работы IX Книжного фестиваля "Красная площадь" дал Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев - он зачитал собравшимся приветствие Президента РФ Владимира Путина.

Председатель Оргкомитета по подготовке и проведению фестиваля, советник Президента РФ Владимир Толстой поздравил участников и гостей с солнечным днем и открытием фестиваля, а также зачитал послание Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, в котором тот определил "Красную площадь" как уникальное событие, а ее пространство назвал особо интеллектуальным. Президент Российского книжного союза Сергей Степашин в своей речи отметил, что "Красная площадь" породила благотворную моду на книжные фестивали - подобные праздники книги возникли в Санкт-Петербурге, Калининграде, в городах Сибири.

Праздник открылся выступлением учеников пианиста Бориса Березовского: на сцене выступили Лев Бакиров из Перми, Владимир Рублёв из Сочи, Карина Тер-Газарян из Москвы, Ирина Тен из Томска. В программе прозвучали сочинения Сергея Рахманинова, Фрица Крейслера, Феликса Мендельсона, Петра Чайковского, Эдварда Грига и Франца Шуберта.

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