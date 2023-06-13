В Пекине стартовала эстафета огня 31-й Всемирной летней Универсиады

Континентальный Китай принимает игры в третий раз, отмечается в официальном комментарии Генерального консульства КНР

ТАСС, 13 июня. Эстафета огня 31-й Всемирной летней Универсиады стартовала в Пекине в субботу, за 48 дней до начала Игр, которые пройдут в городе Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай). Об этом сообщается в официальном комментарии генерального консульства КНР в Екатеринбурге со ссылкой на Синьхуа.

"Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян зажег факел из чаши на церемонии, которая состоялась в кампусе Пекинского университета, после чего объявил о начале эстафеты. Исполняющий обязанности главы Международной федерации студенческого спорта Леонц Эдер в своем видеообращении отметил, что эстафета огня передаст всему миру дух и атмосферу Универсиады", - сказано в сообщении.

Эстафета огня пройдет в пяти городах: Пекине, Харбине (административный центр провинции Хэйлунцзян), Шэньчжэне, Чунцине и Ибине (провинция Сычуань). Затем огонь вернется в Чэнду, и 28 июля во время официального открытия Универсиады им зажгут главную факельную чашу Игр.

Первым участником эстафеты стал олимпийский чемпион, гимнаст Цзоу Цзинъюань. "Это мой первый опыт участия в эстафете. Это действительно потрясающе, - приводятся в сообщении слова атлета, который родом из провинции Сычуань. - Для меня факел олицетворяет не только стремление десятков тысяч китайских студентов быть "быстрее, выше, сильнее", но также желания и надежды жителей провинции Сычуань, возлагаемые на Универсиаду".

В сообщении отмечается, что в число участников первого этапа эстафеты также вошли олимпийский чемпион по стрельбе Ян Лин, легенда настольного тенниса Дэн Япин и студенты университетов.

"В своем видеообращении Эдер также похвалил китайских организаторов за их "неутомимые усилия и напряженную работу" несмотря на то, что Универсиада в Чэнду была дважды отложена из-за пандемии COVID-19", - добавили в дипмиссии со ссылкой на агентство.

"Несмотря на эти сложности, оргкомитет реагировал с поразительной эффективностью и самоотверженностью, обеспечивая высокое качество подготовки к мероприятию", - приводятся слова Эдера.

"У нас есть все основания полагать, что Всемирная летняя Универсиада в Чэнду станет исключительным событием, отмеченным выдающимися достижениями организаторов и их пристальным вниманием к деталям", - добавил он.

Город Чэнду, являющийся административным центром провинции Сычуань, станет уже третьим по счету городом континентальной части Китая, принимающим Всемирную летнюю Универсиаду, которая проходит раз в два года. В 2001 году Игры проходили в Пекине, а в 2011 году - в Шэньчжэне. Спортсмены из университетов всего мира поборются за 269 комплектов медалей в 18 видах спорта, отмечается в сообщении.