Новый китайский авиалайнер C919 совершил свой первый коммерческий рейс из Шанхая в Пекин

В официальном комментарии генерального консульства КНР в Екатеринбурге со ссылкой на Синьхуа рассказали о перспективах нового самолета

ТАСС, 13 июня. Китайский крупногабаритный пассажирский самолет собственной разработки C919 совершил свой первый коммерческий рейс 28 мая из Шанхая в Пекин. Рейс выполнила авиакомпания China Eastern Airlines, что ознаменовало официальный выход лайнера на рынок гражданской авиации Китая. Об этом сказано в официальном комментарии генерального консульства КНР в Екатеринбурге.

"Проект по созданию C919 был запущен в 2007 году. Разработанный Китайской корпорацией коммерческих самолетов (COMAC) первый авиалайнер C919 сошел с производственной линии в Шанхае в ноябре 2015 года. В 2017 году самолет успешно совершил свой первый полет", - сказано в сообщении.

"Пока еще очень рано, но мы можем констатировать, что вероятность превращения C919 в конкурента для таких крупных и известных компаний, как Boeing и Airbus, совсем не исключена", - приводятся в сообщении со ссылкой на Синьхуа слова одного из ведущих профильных европейских экспертов Андреа Джуричина, главы компании TRA Consulting, специализирующейся на транспортных перевозках.

"По словам Джуричина, основное конкурентное преимущество C919 может заключаться в "преимуществе домашнего поля" для Китая. Учитывая, что на Китай приходится примерно пятая часть мировых авиаперевозок, а ежегодные темпы роста объемов воздушных перевозок превышают аналогичные показатели США и Европы, к 2050 году КНР может стать крупнейшим в мире рынком авиаперевозок", - сказано в сообщении.

"По данным французского технологического издания L'Usine Nouvelle, C919 будет мощнее Boeing 737 и Airbus 320, а также сможет составить конкуренцию этим моделям с точки зрения эффективности расхода топлива", - резюмирует дипмиссия со ссылкой на агентство.