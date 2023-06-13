В "Сириусе" 7–9 июня прошли мероприятия в рамках председательства России в органах ЕАЭС

На выставке "Евразия - наш дом" представили около 200 совместных проектов России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана и партнеров - Ирана и Кубы

ТАСС, 13 июня. На площадке федеральной территории "Сириус" с 7 по 9 июня состоялись мероприятия в рамках плана председательства России в органах Евразийского экономического союза в 2023 году: заседание Евразийского межправительственного совета, III Евразийский конгресс, II Молодежный форум СНГ и ЕАЭС и международная выставка "Евразия - наш дом". Кроме того, состоялось заседание Совета глав правительств СНГ. Оператор мероприятий председательства - Фонд Росконгресс.

"В Сочи в эти дни проходят два значимых мероприятия. На самом деле гораздо больше, но прежде всего - в рамках Евразийского межправсовета и Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Также мы провели большое количество двусторонних встреч с участниками сегодняшних форумов. Состоялись полезные дискуссии в рамках II Молодежного форума. Мы все выступили перед молодыми представителями стран СНГ, а также других дружественных стран. Уверен, что принятые решения и выработанные здесь новые идеи внесут весомый вклад в углубление взаимодействия в нашем регионе", - отметил Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Развитие сотрудничества стран ЕАЭС и интеграционного взаимодействия, вопросы цифровизации и функционирования внутреннего рынка ЕАЭС обсуждались в рамках заседаний Евразийского межправительственного совета в узком и расширенном составе 7-8 июня. Главы правительств обсудили исполнение плана первоочередных мероприятий цифровизации грузовых железнодорожных перевозок, реализацию Соглашения о применении электронных навигационных пломб и создание независимого рейтингового агентства. По итогам заседания Межправсовета подписаны 14 документов, в том числе Соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах-членах "пятерки". Обладатели таких документов смогут беспрепятственно работать по своим специальностям на всей территории Союза.

Мишустин на полях заседания Евразийского межправительственного совета также провел ряд двусторонних встреч со своими коллегами из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Кубы, Таджикистана и Узбекистана.

В ходе заседаний Совета глав правительств государств - участников СНГ в узком и расширенном составе главы делегаций обменялись мнениями об актуальных вопросах экономического сотрудничества в СНГ. По итогам обсуждения принято решение о подписании Соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций. Кроме того, представители стран СНГ подписали соглашения "О концепции развития промышленной кооперации государств - участников СНГ и Комплексе мер по развитию промышленной кооперации государств - участников СНГ на период до 2030 года". Первый документ направлен на создание новых высокотехнологичных отраслей, ускоренное развитие и модернизацию промышленного производства в странах СНГ, его технологическое обновление, увеличение объемов производства и экспорта конкурентоспособной, инновационной и наукоемкой продукции с высокой добавленной стоимостью, а второй предусматривает развитие и углубление промышленной кооперации через проведение соответствующей промышленной политики государств Содружества.

В рамках III Евразийского конгресса состоялось обсуждение вопросов развития инфраструктуры и создания новых транспортных коридоров, обмена опытом в различных сферах, создания передовых межстрановых проектов в промышленности, а также цифровой трансформации и внедрения новых технологий. В рамках пленарной сессии "Евразия будущего: от вызовов к решениям", свои взгляды на дальнейшее развитие этого интеграционного формата и всего Евразийского региона представили главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Кубы, Таджикистана и Азербайджана.

Главной целью проведения II Молодежного форума СНГ и ЕАЭС стало формирование решений для развития молодежного предпринимательства в Содружестве и Союзе, предложение потенциальных мер по гармонизации политик стран СНГ и ЕАЭС в сфере молодежного предпринимательства.

Участниками форума стали порядка 150 молодых людей из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Кубы. Среди гостей форума молодые и начинающие предприниматели, заинтересованные в поиске бизнес-партнеров, молодые государственные служащие из стран СНГ и ЕАЭС, студенты, а также представители правительств стран СНГ и ЕАЭС, руководители образовательных учреждений и других профильных организаций. В рамках стратегических сессий они разработали инициативы в области молодежного предпринимательства и его поддержки со стороны органов государственной власти.

Еще одним мероприятием плана председательства России в органах ЕАЭС на площадке "Сириуса" стала международная выставка "Евразия - наш дом". На ней были представлены порядка 200 интеграционных проектов России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана, а также партнеров объединений - Ирана и Кубы. Экспозиция была представлена в формате отраслевых кластеров, разделенных по основным тематическим направлениям. Среди них: промышленность, финансы, цифровизация и цифровое развитие, здравоохранение, туризм, спорт, наука и образование.

"Проектов действительно много. Они реализуются благодаря тесной кооперации наших государств. Такое слаженное взаимодействие особенно востребовано для достижения технологического суверенитета стран “пятерки”. Объединяя наши компетенции и ресурсы, мы способны выпускать продукцию высокого качества, которая ничуть не уступает зарубежным аналогам", - подчеркнул Мишустин.

Российская Федерация председательствует в органах ЕАЭС в 2023 году. Президент России в своем обращении к главам государств-членов Союза обозначил российское видение приоритетов дальнейшего интеграционного сотрудничества, в числе которых - укрепление технологического и финансового суверенитета, цифровизация, инвестиционное сотрудничество, наращивание гуманитарных связей. Кроме того, Президент назвал необходимым актуализировать стратегические ориентиры развития Союза и приступить к подготовке нового документа стратегического планирования, задающего основные векторы дальнейшего интеграционного взаимодействия на среднюю и долгосрочную перспективу.

Программа мероприятий российского председательства включает в себя рассмотрение первоочередных вопросов взаимодействия и интеграции в рамках ЕАЭС по линии министерств и ведомств, организаций, а также встреч на уровне глав государств и правительств.