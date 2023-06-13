Назвали финалистов третьего отборочного этапа премии "Бренд года в России"

Наибольшее количество конкурсантов собрали номинации "Одежда", "Локализация бренда на российском рынке" и "Косметика и косметические продукты"

ТАСС, 13 июня. Дирекция Национальной премии "Бренд года в России" подвела итоги третьего этапа рассмотрения конкурсных заявок. В ходе голосования Экспертное жюри премии отобрало еще 10 брендов, которые вошли в число претендентов на победу. География участников насчитывает свыше 30-ти регионов России.

"По итогу трёх отборочных этапов конкурса, благодаря работе Экспертного жюри, мы уверенно можем сказать, что выявили уже достаточно приличное количество первоклассных брендов России. Все заявки, поступившие на третий отборочный этап конкурса, обладают высоким потенциалом для победы, и все эти компании ориентированы на запросы конечного потребителя. Среди них: бренды одежды, обуви и косметики, производители мебели, ювелирных украшений, товаров для животных, а также компании, принявшие вызов времени и успешно осуществившие ребрендинг", - прокомментировал президент Национальной премии "Бренд года в России" Дмитрий Фролов.

В пресс-центре премии назвали ТОП-3 номинаций, собравших большее количество конкурсантов - "Одежда", "Локализация бренда на российском рынке", "Косметика и косметические продукты".

Финалистами третьего отборочного этапа премии "Бренд года в России" стали:

EKF в номинации "Ребрендинг"

Nastya Polunina в номинации "Одежда"

Lazurit Мебель в номинации "Мебель"

ANTILOPA в номинации "Обувь и одежда для детей"

ОРТОДОН в номинации "Развивающие товары для детей"

PROMAKEUP laboratory в номинации "Декоративная косметика"

NGCO в номинации "Локализация бренда на российском рынке"

CAT STEP в номинации "Косметика и гигиенические товары для животных"

Московский Ювелирный завод в номинации "Ювелирные украшения и аксессуары, часы. Ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней"

Академия "Высшая инженерная школа" в номинации "Образовательные услуги"

Приём конкурсных заявок продолжается. На сайте Премии можно подать заявку на участие. Там же можно ознакомиться со всеми финалистами.

Кроме того, в рамках проведения премии "Бренд года в России" будут организованы масштабные мероприятия: Дни открытых презентаций, онлайн и офлайн-дискуссии по актуальным вопросам брендинга в России.

Торжественная церемония награждения лауреатов состоится осенью в Москве.

ТАСС - генеральный информационный партнер.