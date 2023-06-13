ESG проект "Зеленая планета ELS" стал финалистом премии "ECO BEST AWARD 2023"

Проект вышел в финал в категории "За вклад в устойчивое развитие России"

ТАСС, 13 июня. "‎Зеленая планета ELS"‎ - новый ESG-проект группы компаний "ЕЮС"‎ - 11 июня стал финалистом всероссийской премии "ECO BEST AWARD 2023" в категории "За вклад в устойчивое развитие России".

Миссия "‎Зеленая планета ELS" - поддержка экологических проектов и снижение углеродного следа. Основные цели проекта - сохранение и восстановление окружающей среды, популяризация среди граждан и бизнес-сообщества принципов устойчивого развития, освещение существующих проблем и инициатив в области экологии, привлечение к участию в мероприятиях по высадке деревьев, агроуход за ними, очистка водоемов, сбор мусора и т. д.

В мае 2023 года команда "‎Зеленая планета ELS" провела первую высадку леса. В одном из лесов Калужской области на площади размером 1 га было высажено 4 тыс. саженцев елей. Реализация одной высадки позволяет ускорить процесс лесовосстановления на целых 15 лет.

Теперь команда "‎Зеленая планета ELS" регулярно озеленяет новые территории вокруг Москвы и соседних областей.

Проект "Зеленая Планета ELS" - это шаг к экологически чистому и устойчивому будущему России. Команда "‎Зеленая планета ELS" приглашает всех желающих принять участие в мероприятиях по высадке деревьев и заботе о природе, чтобы вместе создать зеленую и здоровую планету для будущих поколений.