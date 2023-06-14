На Саммите "Сильная Россия" обсудят развитие инфраструктурных проектов страны

Мероприятие состоится 5 июля

ТАСС, 14 июня. В Москве в Центре Событий РБК 5 июля 2023 года состоится ежегодный Саммит деловых кругов "Сильная Россия". Центральной темой Саммита станет "Комплексное развитие территорий: инфраструктурные проекты". В мероприятии примут участие представители власти федерального и регионального уровня, а также руководители государственных и частных компаний.

В приветственном письме к участникам Саммита обратился Ирек Энварович Файзуллин, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации: "В современных условиях развитие инфраструктуры страны является главным драйвером социально-экономического роста. Строительный комплекс играет ключевую роль в реализации этой задачи… Масштаб современных вызовов, стоящих перед строительным комплексом, как никогда требует консолидации усилий государства и деловых кругов".

По мнению организаторов мероприятия, реализация масштабных проектов в области дорожного, транспортного, жилищного и социального строительства даст импульс смежным отраслям экономики, позволит сформировать внутренний спрос, обеспечит бесперебойное функционирование промышленных предприятий, задействованных в секторе производства материалов, оборудования и техники, стимулирует научно-технический прогресс, реализуя тем самым стратегию импортозамещения. Для достижения амбициозных целей и задач необходимо консолидировать усилия государства, бизнеса и науки.

Центральная часть мероприятия - Пленарное заседание. В рамках Саммита деловых кругов пройдут несколько стратегических сессий: "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры"; "Цифровизация строительной отрасли"; "Приоритеты жилищного строительства"; "Приоритеты жилищного строительства"; "Социальное строительство: новые вызовы"; "Транспортная инфраструктура регионов России".

Организатор форума - АНО Центр поддержки и развития бизнеса "Инициатива".

Саммит деловых кругов "Сильная Россия" с 2009 года выступает одной из главных дискуссионных площадок для обсуждения актуальных вопросов устойчивого инфраструктурного развития страны, формирования благоприятного инвестиционного климата и развития экономического потенциала регионов России.

Возрастная категория: 18+.