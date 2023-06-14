Стенд Нижегородской области представили на ПМЭФ рядом со стендами Москвы и Петербурга

Центральным символом выбрали Беляну

ТАСС, 14 июня. Стенд Нижегородской области представлен на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) рядом со стендами Москвы и Санкт-Петербурга.

Стенд расположен в павильоне G между стендами Москвы и Санкт-Петербурга. Центральным символом выбрана Беляна - инженерное деревянное сооружение, использовавшееся для сплава леса по Волге в XVIII - начале XX века.

"Нижегородская область - регион, который ценит прошлое и создает будущее. Мы уже не первый раз делаем на ПМЭФе акцент на сохранении исторического наследия, которым, безусловно, является Беляна. Беляна олицетворяет лучшие качества нижегородцев - трудолюбие и предпринимательский дух. Расположение нашего стенда между двумя столицами в свою очередь подчеркивает роль Нижнего Новгорода и тесные экономические и туристические связи между нашими городами. На интерактивных панелях посетители смогут ознакомиться с туристическими маршрутами, объединяющими Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

С основными проектами в сфере привлечения инвестиций, культуры и туризма, а также с достопримечательностями региона посетители стенда могут ознакомиться как на тач-панелях, так и в интерактивных зонах. На стенде Нижегородской области также будут представлены онлайн-магазин изделий народных художественных промыслов и событийная программа региона.

В электронном каталоге тач-панели собрана информация об IT-кампусе, ледовом дворце, научно-технологическом центре "Квантовая долина", ОЭЗ "Кулибин", технопарке среднего профессионального образования (СПО) на базе "Нижполиграфа", кластере "Арзамас-Дивеево-Саров", новых станциях метрополитена, реформе общественного транспорта, модернизации электротранспорта и других реализуемых проектах развития.

Напомним, что Петербургский международный экономический форум состоится 14-17 июня 2023 года. ПМЭФ проходит ежегодно с участием президента РФ Владимира Путина, руководителей федеральных ведомств и российских регионов, глав дипломатических миссий.

Возрастное ограничение: 18+.