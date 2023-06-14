В Шестаково пройдет второй международный научно-популярный фестиваль "Динотерра"

Мероприятие объединит в одной программе науку, развлечения и современные технологии

ТАСС, 14 июня. Более 15 млн человек узнали о деревне Шестаково в Кузбассе благодаря семейному фестивалю "Динотерра", первому мультиформатному событию, которое объединило в одной программе науку, развлечения и современные технологии. Для второй "Динотерры" организаторы подготовили обширную программу. Об этом в среду, 14 июня, в Кузбасском государственном краеведческом музее в ходе пресс-конференции рассказали журналистам организаторы фестиваля.

В пресс-конференции приняли участие министр туризма Кузбасса Елена Латышенко, министр культуры и национальной политики Кузбасса Ольга Феофанова, министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса Сергей Пфетцер и директор КБ "Энгиро" Никита Гирин.

Как отметила Елена Латышенко, насыщенная и разнообразная программа фестиваля позволила заинтересовать туристов самых разных возрастов, а также привлечь к работе на площадке большое количество представителей малого и среднего предпринимательства Кузбасса. Сейчас в Кузбасс туристы приезжают не только за уникальной природой, но и для того, чтобы принять участие в событиях федерального масштаба.

Итогом первой "Динотерры" стало то, что много людей узнали о деревне Шестаково в Кузбассе. За время подготовки к фестивалю проложено 15 км асфальтовой дороги, сделано освещение фестивальной поляны, проложен оптоволоконный кабель высокоскоростного интернета. В Шестаково появились первые глэмпинги - 24 модульные конструкции.

"С уверенностью можем сказать, что туристическая отрасль становится одним из драйверов экономики, как обозначено в стратегии развития региона, разработанной по инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Много поступает запросов из других регионов России о том, как принять участие в "Динотерре". Мы сотрудничаем с туристическими агентствами, которые организуют трансфер на фестиваль", - сказала Елена Латышенко.

Сергей Пфетцер обратил внимание на обширную научную часть программы второй "Динотерры". В фестивале примут участие кузбасские вузы и научные институты, - они подготовят презентационные стенды, игры, мастер-классы, которые будут объединены в блок "Наука под открытым небом".

Кемеровским государственным университетом подготовлен выставочный павильон "Люди и мамонты", где будут представлены копии костей скелета кемеровского мамонта, ростовые фигуры древнего племени, одежда древнего времени. Все дни фестиваля будет работать научный лекторий. Лекторами выступят профессоры, научные сотрудники вузов, федерально-исследовательского центра угля и углехимии СО РАН, музея-заповедника "Томская писаница", краеведческого музея Кузбасса.

"Динотерра - это не просто фестиваль, это один из способов вовлечения молодежи в науку. Не все знают, как стать профессором. Это сложный путь, но в этом и заключается наша задача: рассказать родителям, как их ребенку сделать карьеру в науке. 23 июня - день выпускных, поэтому на площадке будут работать все вузы Кузбасса, которые организуют профориентационную работу с выпускниками. Важно, что в Кузбассе есть достойные наставники, которые могут рассказать о науке доступным языком", - рассказал Сергей Пфетцер.

Ольга Феофанова обратила внимание журналистов на то, что Шестаковский палеонтологический комплекс, где пройдет фестиваль, - это одно из самых крупных местонахождений динозавров в России. Проведение этих исследований обеспечивает рывок в развитии отечественной науки. Раскопки в Шестаково ведет Кузбасский государственный краеведческий музей на протяжении уже 10 лет. На данный момент в фондохранилище находится более 4 тыс. предметов палеонтологической коллекции.

"Этот сезон у нас начался с открытия остатков костей самого крупного травоядного динозавра. Шестаково - уникальная площадка, которая по поручению Сергея Цивилева развивается как открытая исследовательская территория для всего мирового научного сообщества. Подобных площадок - единицы. На фестиваль приедут более сотни ученых. На месте раскопа состоится симпозиум, соберется все великое научное сообщество нашей страны, будут обсуждать вопросы по сохранению и популяризации этого уникального места. Но главное еще и в том, что фестиваль дает возможность каждому человеку стать сопричастным к палеонтологическим открытиям", - сказала Ольга Феофанова.

На территории фестиваля будет размещен "Музей под открытым небом". Также состоится международный симпозиум "Шестаковский комплекс: новые векторы развития научных исследований". В рамках симпозиума будут работать секции "Палеонтология", "Геология", "Археология", "Музеефикация объектов природного наследия как фактор развития туристического потенциала региона". В симпозиуме участвуют ведущие ученые России: палеонтологи, геологи, археологи, представители музейного сообщества.

Никита Гирин отметил, что "Динотерра" в этом году стала комфортнее и удобнее.

"Мы хотим, чтобы ученые были также популярны, как и рок-звезды. Поэтому постарались сделать для этого все возможное", - подытожил Никита Гирин.

"Динотерра" - семейный научно-популярный фестиваль, который пройдет в деревне Шестаково Чебулинского муниципального округа Кузбасса с 23 по 25 июня.

ТАСС - генеральный информационный партнер.

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