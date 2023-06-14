Новикомбанк и правительство Москвы поддержат предприятия обрабатывающей промышленности

Стороны подписали соглашение, которое предполагает реализацию совместных мероприятий в целях повышения доступности программ поддержки столичной промышленности для предпринимателей

ТАСС, 14 июня. Опорный банк госкорпорации Ростех Новикомбанк и правительство Москвы подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023). Цель партнерства - улучшение условий получения финансовой помощи для столичных предприятий по программам Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, а также стимулирование экспортной деятельности компаний.

Подписи под документом поставили председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева и генеральный директор Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства Андрей Попов.

"Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства расширяет сотрудничество с крупнейшими банками страны, улучшая доступность финансовой помощи для столичной промышленности. Подписанное с Новикомбанком соглашение направлено на взаимодействие в области развития промышленной политики города и механизмов поддержки предприятий. Стороны будут работать над созданием максимально комфортных условий для заемщиков, в том числе над снижением нагрузки в сборе документов", - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Партнерство сторон предполагает реализацию совместных мероприятий в целях повышения доступности программ поддержки столичной промышленности для предпринимателей, а также совместные аналитические исследования, круглые столы, совещания, конференции, семинары, информационные сессии.

"Льготное финансирование промышленности эффективно реализуется при условии открытого диалога между предпринимателями, финансовыми институтами и органами власти. Уверена, что подписанное сегодня соглашение станет импульсом для дальнейшего развития промышленных предприятий мегаполиса на благо столицы, ее жителей и отечественной экономики", - отметила председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства сотрудничает с государственными и муниципальными организациями, технопарками и компаниями в рамках программы поддержки столичного бизнеса, а также оказывает финансовую поддержку предпринимателям города Москвы.