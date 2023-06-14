ПСБ интегрировал Донецкую и Луганскую Народные Республики в финансовую систему России

К июню 2023 года совокупная клиентская база ПСБ в двух регионах насчитывает более 2,3 млн физических лиц

ТАСС, 14 июня. Год назад ПСБ приступил к работе в Донецкой и Луганской Народных Республиках, став первым и единственным системно значимым банком, запустившим комплексное обслуживание населения и бизнеса. Предоставив широкий перечень классических финансовых услуг федерального банка - оформление карт для получения зарплат, пенсий и пособий, снятие наличных в банкоматах, осуществление денежных переводов и проч., - ПСБ открыл своим клиентам доступ ко всей финансовой системе России, тем самым содействуя масштабной интеграции новых регионов в единое экономическое и правовое поле страны.

Постепенно расширяя перечень доступных банковских продуктов и сервисов, ПСБ сегодня также предлагает клиентам - физическим лицам открытие депозитов и счетов, онлайн-переводы и платежи поставщикам услуг, кредитные карты и потребительское кредитование и т. д. Бизнесу ДНР и ЛНР доступны такие услуги, как расчетно-кассовое обслуживание, эквайринг, открытие расчетных счетов, в том числе онлайн, корпоративные банковские карты, сопровождение зарплатных проектов и прочее.

К июню 2023 года совокупная клиентская база ПСБ в двух регионах с учетом присоединения ООО "ПСБ Донецк", ООО "ПСБ Луганск" и открытия новых отделений насчитывает более 2,3 млн физических лиц. Число клиентов - юридических лиц, работающих с ПСБ, составляет около 70 тыс., в том числе предприятий малого и среднего бизнеса. Они задействованы в оптовой и розничной торговле, в сфере услуг, производственной, транспортной, медицинской, образовательной и других отраслях. Для быстрой адаптации бизнеса ДНР и ЛНР к законодательству Российской Федерации ПСБ оказывает предпринимателям юридические консультации для решения задач, связанных с их деятельностью.

Услуги банка доступны как в удобных современных дистанционных сервисах обслуживания - интуитивно понятных мобильном и интернет-банке для населения и бизнеса, так и в широкой сети присутствия, насчитывающей более 370 отделений и свыше 1 тыс. банкоматов на территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Количество населенных пунктов, где ПСБ предоставляет свои услуги, превышает 80 точек.

Для обслуживания клиентов, живущих в отдаленных уголках республик, банк запустил мобильные офисы - специальные автомобили, оснащенные оборудованием для проведения банковских операций. Они оказывают наиболее востребованные услуги для населения - мгновенное оформление неименных банковских карт, открытие и пополнение текущих и накопительных счетов.

Привычным и необходимым атрибутом повседневной жизни граждан являются банковские карты. С момента открытия первых отделений ПСБ они стали самым удобным и надежными инструментом для получения зарплат, пенсий, управления своими сбережениями, а также для отправки и получения денежных переводов из других российских регионов. Всего за год банк выдал порядка 2 млн платежных карт, из которых около 800 тыс. - зарплатные.

Развивая платежную инфраструктуру для комфорта населения и бизнеса, ПСБ установил более 13 тыс. терминалов для приема безналичной оплаты картами в торгово-сервисных предприятиях на территории ДНР и ЛНР. Общий объем операций через терминалы за год превысил 12 млрд рублей.

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