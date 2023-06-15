Жюри подвели итоги первого сезона медиапремии Апостол

Конкурс стартовал в феврале 2023 года

ТАСС, 15 июня. Жюри подвели итоги конкурса Премия Апостол для медиа и бренд-медиа в диджитал-нише. По результатам премии 75 конкурсантов приняли участие в 12 номинаций. Было подано 160 заявок, в мероприятии приняли участие 30 экспертов, компании забрали 17 золотых наград, среди которых 11 в блоке медиа и 6 - в бренд-медиа, 17 кейсов получили серебро и 15 работ отметили бронзой. В специальном конкурсе награду "Лучшее бренд-медиа" получил Журнал "Кинжал".

Кейс интернет-издания "Мел", Сферума и VK Мессенджера - Игра "Попробуй не вылететь из школьного чата" - получил золото в направлении Медиа в категории Коммерческие проекты.

Unisender забрали две золотые награды в направлении Бренд-медиа в категории WOW. Кейсы - словарь маркетолога и рассылка "Честно".

Золото в категории Коммерческие проекты также получили TechInsider и автомобильный бренд TANK - кейс "Записки внедорожника: от Чукотки до Лапландии".

По результатам премии было принято решение продлить проект на второй сезон. "Мы, как организаторы, остались довольны тем, как прошли эти четыре конкурсных месяца. Будем рады обратной связи от всех причастных к проекту, чтобы стать лучше", - отметил первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков.

"Когда идея премии только зародилась, я была абсолютно уверена, что мы увидим множество интересных и качественных работ, для которых раньше просто не было подходящей ниши. Так и оказалось! Без преувеличения крутейшие кейсы наших коллег вызывают гордость и восхищение. Надеюсь, в следующем году на Апостол будет подано еще больше проектов, красивых и разных", - заявила исполнительный директор Лайфхакера Маша Пчёлкина.

Главный редактор Independent, "Новый очаг", жюри категории медиа Наталья Родикова отметила, что выбирать "лучших из лучших" было трудно. "И тогда полагаешься на мнение коллег, ищешь созвучные реакции у себя, оцениваешь, готов ли ты к ним внутренне присоединиться. Ну и не могу не сказать, что, как непосредственный участник рынка, испытывала бесконечное чувство зависти к хорошим проектам коллег, это тяжело. Но это стимулирует", - поделился эксперт.

"Нельзя забывать о грамотном представлении результатов - это половина успеха. Главное, чтобы про вашу работу не сказали "еще один" или "очередной". Задайте себе вопрос: "Мы действительно придумали что-то новое?"", - отметил генеральный директор NÉRPA agency, жюри медиа Ренат Янбеков.

По мнению генерального директора "Палиндрома" Родиона Скрябина, существование премии для медиа - это возможность оценить силы и умения у профильного жюри. "Я очень надеюсь, что у Апостола большое будущее и в следующем году еще больше проектов захотят узнать, насколько они крутые, не побоятся получить оценку своей работы. Это круто и смело. Я верю, что профильные премии двигают индустрию вперед, создают образы для ориентиров и делают наши продукты лучше", - заключил эксперт.

"Для медиа очень важно искать новые подходы и делать что-то, что до тебя еще не делали другие. Не бояться выделиться - круто. Ну и всегда важно думать про аудиторию. Советую всем и всегда держать в голове этот момент", - поделилась Head of media "Буду", "Эйч", жюри бренд-медиа Полина Победа.

На сайте доступны списки обладателей наград и тех, кто вошел в шорт-лист.

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