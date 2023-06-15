УЭХК направит около 4 млн рублей на поддержку благотворительных проектов в Новоуральске

Предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ" в Свердловской области подвело итоги конкурса благотворительных грантов

ТАСС, 15 июня. Уральский электрохимический комбинат (АО "УЭХК", предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ" в городе Новоуральск Свердловской области) подвел итоги ежегодного конкурса благотворительных грантов. Как сообщили в пресс-службе УЭХК, в 2023 году на конкурс было подано 69 заявок, победителями стали 20 проектов жителей Новоуральска.

"Финансовое содействие получили идеи, которые направлены на сохранение исторической памяти, продвижение здорового образа жизни, развитие городских сообществ, патриотическое воспитание, а также информационно-образовательные инициативы. На их реализацию в 2023 году будет направлено 3,7 млн рублей", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в числе благополучателей АО "УЭХК" - учреждения культуры, образования и спорта в Новоуральском городском округе, студия искусства, территориальная организация профсоюза, некоммерческие организации и другие.

"Спасибо всем участникам конкурса грантов. Ваши проекты важные и нужные Новоуральску. Они помогают сделать нашу жизнь удобней и интересней. И лучше это делать вместе", - отметил генеральный директор АО "УЭХК" Александр Дудин.

"Более 10 лет АО "УЭХК" проводит конкурс благотворительных грантов с целью поддержки социальных инициатив различных организаций в области культуры, образования, спорта и помощи нуждающимся гражданам", - добавили в пресс-службе.

О предприятии

АО "УЭХК" - ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия - обогащенный уран - получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено около 50% российских и около 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана. Более 80% продукции АО "УЭХК" поставляется на экспорт. Система менеджмента АО "УЭХК" соответствует требованиям международных стандартов ИСО 9001, 14001, 28000, 50001, ISO 45001.