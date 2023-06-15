Ректор УрГЭУ принял участие в панельной сессии на ПМЭФ

В дискуссии рамках XXVI Петербургского Международного экономического форума участвовали ректоры нескольких ведущих вузов России и ближнего зарубежья

ТАСС, 15 июня. В рамках XXVI Петербургского Международного экономического форума (ПМЭФ) накануне прошла панельная сессия с участием ректоров ведущих вузов России и ближнего зарубежья, в дискуссии принял участие ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"Участники обсудили перспективы взаимодействия научного сообщества с промышленностью и инновационными комплексами, поделились опытом взаимодействия с предприятиями, в частности по научным разработкам и созданию бизнес-инкубаторов. Рассказали, с какими сложностями сталкиваются на пути развития инновационного мышления при подготовке кадров. Отметили роль вузов в налаживании отношений между регионами дружественных стран", - сказано в сообщении.

Силин отметил, что многое из сказанного можно взять на вооружение. "УрГЭУ, в свою очередь, может предложить коллегам наши курсы повышения квалификации и переподготовки. С Ташкентским государственным экономическим университетом, например, у нас уже есть успешный опыт такого взаимодействия", - приводятся в сообщении его слова.

Руководитель вуза добавил, что важно объединить усилия и вложить их в подготовку лучших кадров, в том числе для производственной сферы. "В этом смысле наш вуз может и должен поделиться богатым опытом, поскольку он находится в промышленном центре Большого Урала, России и всего постсоветского пространства", - сказал Силин.

"Модератор сессии, ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев отметил, что на форуме вопросам образования будет уделено большое внимание, а сегодняшняя сессия задала тон этой большой и значимой дискуссии. На повестке ПМЭФ-2023 - отраслевой подход к подготовке кадров в условиях импортозамещения, экспорт российского бизнес-образования, популяризация науки в интересах бизнеса и государства", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что итогом работы сессии станет подписание участниками Меморандума о создании Ассоциации университетов СНГ. Документ предполагает взаимодействие вузов по вопросам устойчивого развития в сферах образования и экономики.

"Создание Ассоциации поддержали УрГЭУ, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Белорусский государственный экономический университет, Киргизский экономический университет им. М. Рыскулбекова, Новосибирский государственный университет экономики и управления, Государственный финансово-экономический университет Таджикистана и другие крупные вузы России и стран СНГ", - сообщили в УрГЭУ, добавив, что меморандум открыт к подписанию, в том числе вузами неэкономической направленности.