МТС переведет бизнес-коммуникации на платформу Webinar

По заявлению провайдера, Webinar станет основной системой для бизнес-коммуникаций в МТС и ее дочерних компаниях

ТАСС, 15 июня. МТС объявила о внедрении платформы Webinar во всех компаниях Группы. Решение о переходе на российскую систему для бизнес-коммуникаций было принято на фоне нарастающего тренда на импортонезависимость. Первыми из дочерних компаний МТС на платформу перешли оператор мультисервисной сети связи МТТ и облачный провайдер #CloudMTS.

Платформа Webinar входит в Единый реестр российского ПО, все ее серверы находятся на территории России. Решение включает в себя сервисы для проведения видеоконференций и вебинаров, интеграции с распространенным программным обеспечением для бизнеса и аппаратными ВКС. Разработчик платформы Webinar Group входит в экосистему МТС.

По словам директора по продукту Webinar Group Александра Бровко, при создании технологий российские разработчики ориентируются на законодательство и на потребности бизнеса, а также уделяют особое внимание информационной безопасности. "Внимание к сохранности данных - важное, но не единственное преимущество российских систем. Например, наши заказчики получают доступ к ряду уникальных функций, в том числе к средствам аналитики и повышения вовлеченности участников мероприятий. Также платформа предоставляет круглосуточную русскоязычную техподдержку", - добавил Бровко.