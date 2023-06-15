Газпромбанк Лизинг и холдинг Т1 подписали соглашение о партнерстве в рамках ПМЭФ-2023

Партнеры намерены сотрудничать в области автоматизации бизнес-процессов

ТАСС, 15 июня. Газпромбанк Лизинг и IT-холдинг Т1 в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) объявили о начале сотрудничества в области автоматизации бизнес-процессов. Соглашение о партнерстве было подписано Вице-Президентом Газпромбанка, генеральным директором Группы Газпромбанк Лизинг Максимом Калинкиным и первым заместителем генерального директора холдинга Т1 Кириллом Булгаковым.

"Работа с клиентами крупного корпоративного бизнеса всегда связана с высоким уровнем обслуживания. Качественное повышение сервиса с помощью современных технологий холдинга Т1 позволит нам еще больше соответствовать ожиданиям наших клиентов, предвосхищать их запросы и прогнозировать потребности", - комментирует Максим Калинкин, Вице-Президент Газпромбанка, генеральный директор Группы Газпромбанк Лизинг.

"Объединения усилий с отраслевым партнером - это прежде всего обмен компетенциями для создания необходимых рынку продуктов. Газпромбанк Лизинг предлагает своим клиентам интересные финансовые решения и непрерывно совершенствует технологический ландшафт. Мы сможем посмотреть на текущую ситуацию на рынке лизинга со стороны вендора, и, возможно, создать продукт, основанный в том числе на технологиях Индустрии 4.0", - отметил Кирилл Булгаков, первый заместитель генерального директора холдинга Т1.

О Группе Газпромбанк Лизинг

Группа Газпромбанк Лизинг - лидер российского рынка лизинга (по данным РА "Эксперт РА" от 20.03.2023 года, https://www.raexpert.ru/researches/leasing/2022/). Занимает первое место в рэнкинге лизинговых компаний России по итогам 2022 года по объему нового бизнеса, первое место по работе с клиентами крупного и малого бизнеса, по лизингу легковых, грузовых автомобилей, строительной и строительно-дорожной техники, погрузчиков и складского оборудования, нефтегазового оборудования и недвижимости (РА "Эксперт РА" от 20.03.2023 года). В региональных рэнкингах РА "Эксперт РА" Группа Газпромбанк Лизинг занимает лидерские позиции в Москве, Приволжском ФО, Центральном ФО, Сибирском ФО, Санкт-Петербурге, Уральском ФО, Южном ФО и Северо-Западном ФО. Является частью Группы Газпромбанка, активно развивает как лизинговые проекты в корпоративном сегменте, так и розничный автолизинговый бизнес. Группа участвует во всех основных государственных программах льготного лизинга и является уполномоченной лизинговой компанией Фонда развития промышленности. По итогам 2022 года лизинговый портфель Группы Газпромбанк Лизинг составляет 865 млрд рублей.

О холдинге Т1

Т1 - многопрофильный холдинг, один из лидеров российского IT-рынка, является партнером ключевых производителей и разработчиков в сфере информационных технологий. Компании холдинга начинают историю с 1992 года. В штате - 16 тыс. сотрудников. В 2022 году оборот холдинга составил свыше 166,7 млрд рублей. По версии аналитических агентств CNews Analytics, TAdviser и RAEX, Т1 входит в топ-10 крупнейших российских IT-компаний. Т1 предоставляет полный спектр IT-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят кластеры: Т1 (компании Т1 Интеграция, Т1 Консалтинг, Т1 Cloud, Сервионика), ПРО (продукты и партнерства), МультиКарта, Иннотех и Дататех. Они обладают профессиональной экспертизой в области системной интеграции, консалтинга, разработки ПО, сервисной поддержки и аутсорсинга, Big Data и машинного обучения, информационной безопасности, роботизации рутинных операций, процессной аналитики Process Mining, Интернета вещей. Компетенции холдинга позволяют разрабатывать концепцию, проектировать и реализовывать комплексные проекты в области цифровой трансформации для заказчиков любой отрасли, уровня развития инфраструктуры и масштаба. Среди заказчиков Т1 - государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.

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