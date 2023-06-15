Газпромбанк Лизинг и Правительство Чукотского АО подписали соглашение о сотрудничестве

По словам вице-президента Газпромбанка, гендиректора Группы Газпромбанк Лизинг Максима Калинкина, "текущая поддержка социально ориентированных проектов удаленных регионов нуждается в особом внимании со стороны финансовых институтов"

ТАСС, 15 июня. Газпромбанк Лизинг и Правительство Чукотского АО подписали в четверг соглашение о сотрудничестве по вопросам привлечения внебюджетных средств для реализации инвестиционных проектов в сферах промышленного производства, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства, транспортной и социальной инфраструктуры, а также агропромышленного комплекса Чукотского АО, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"За последние шесть лет мы профинансировали поставку техники и оборудования для предприятий и субъектов ДФО стоимостью более 20 млрд рублей. Поэтому мы высоко оцениваем подписание соглашения с Правительством Чукотского АО в рамках ПМЭФ-2023, поскольку текущая поддержка социально ориентированных проектов удаленных регионов нуждается в особом внимании со стороны финансовых институтов", - отметил вице-президент Газпромбанка, гендиректор Группы Газпромбанк Лизинг Максим Калинкин, слова которого цитирует пресс-служба.

По словам, врио губернатора - председателя Правительства Чукотского АО Владислава Кузнецова в 2022 году уже был заключен контракт сроком на три года на приобретение и установку в селах Нешкан, Лорино, Канчалан новых отделений почтовой связи, спроектированных в виде модульных конструкций, их ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2023 года. "В рамках подписанного сегодня соглашения планируется привлечь в регион инвестиции на приобретение дорожной и специализированной техники, а также модульных производственных объектов для глубокой переработки продукции морского зверобойного промысла", - пояснил Кузнецов.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы - "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

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