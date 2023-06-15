ПСБ профинансирует строительство нового жилья в ДНР

Совокупный объем затрат на строительство и ввод жилья может составить до 45 млрд рублей

ТАСС, 15 июня. ПСБ, правительство Донецкой Народной Республики (ДНР) и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в ходе ХХVI Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере в целях социально-экономического развития республики. Подписи под документом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков, временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин, министр строительства и жилищно-коммунального строительства Российской Федерации Ирек Файзуллин.

В рамках соглашения стороны договорились осуществлять инвестиционные проекты по жилищному строительству на территории ДНР. ПСБ уже рассматривает первые "пилотные" проекты по строительству жилья на территории ДНР с реализацией мер государственной поддержки, прогнозный объем ввода в эксплуатацию по которым до 2030 года составит до 570 тыс. кв. м, а совокупный объем затрат на строительство и ввод жилья может составить до 45 млрд рублей.

"Жилищное строительство - это не только основополагающий элемент обеспечения комфортной жизни и благополучия людей, но и локомотив экономики в целом, новые рабочие места, создание кооперационных цепочек и развитие смежных отраслей. Сегодня ПСБ предлагает широкий спектр финансовых инструментов, направленных на поддержку рынка жилищного строительства во всей стране, и закономерным шагом станет распространение этих продуктов на территории новых регионов, где вопрос обеспечения современным жильем стоит особенно остро. Программа развития жилищного строительства в новых субъектах, которая сейчас разрабатывается Минстроем России, станет решающим стимулом для развития ипотечного кредитования новых субъектов, а запуск механизма долевого участия при покупке жилья в новых субъектах позволит жителям оформлять льготную ипотеку на максимально комфортных условиях. Уверен, подписанное сегодня трехстороннее соглашение будет содействовать запуску всех необходимых для развития жилищного строительства механизмов", - сказал председатель ПСБ Петр Фрадков.

"ПСБ уже внедрил немало финансовых продуктов в Донецкой Народной Республике как для предпринимателей, так и для физлиц, например, уже выдали первый ипотечный кредит, что долгое время было недоступно для наших людей. Большая востребованность в строительстве современного жилья есть во всех городах Республики, и нам важно поддерживать инвесторов, которые предлагают проекты по ипотечному строительству многоквартирных жилых домов в регионе: от подбора земельных участков до содействия в подключении сетей. Уверен, что соглашение позволит решить комплекс задач, связанных с обеспечением доступным жильём", - прокомментировал врио Главы ДНР Денис Пушилин.

"Одной из наших приоритетных задач является развитие новых регионов Российской Федерации, приведение их к общероссийскому уровню, в том числе в сфере строительства и ЖКХ. Здесь необходимо консолидировать усилия всех участников отрасли. Соглашение с ДНР и ПСБ, которое предусматривает возможности для развития механизмов финансирования инвестиционных проектов, привлечения в регионы новых игроков и опытных застройщиков, является примером такой совместной работы", - отметил глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

Опыт взаимодействия министерства, региональных органов власти ДНР и банковских структур в финансово-кредитной и жилищно-строительной сфере в перспективе может быть использован в других новых регионах, благодаря чему появляется возможность поддержки граждан и застройщиков льготным кредитованием и финансированием.