ПСБ и БФС заключили соглашение о развитии отечественной платежной инфраструктуры

В рамках соглашения предусмотрено расширение сотрудничества по развитию и использованию банкоматов нового поколения и реализация совместных программ по интеграции нового оборудования в системы ПСБ

ТАСС, 15 июня. ПСБ и компания "Банковские и Финансовые Системы" (БФС) в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в области развития платежной инфраструктуры с использованием российского оборудования.

Подписи под документом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор БФС Артём Жилонов. В церемонии подписания участвовал вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

В рамках подписанного соглашения предусмотрено расширение сотрудничества по развитию и использованию отечественных банкоматов нового поколения и реализация совместных программ по интеграции нового оборудования в системы ПСБ.

Началом такого сотрудничества стал проект, представленный сторонами на площадке форума, - банкомат российского производства БФС с широким сверхтехнологичным функционалом. Устройство оснащено биометрической камерой, сенсорным экраном, выполняет полный набор операций с банковскими картами, считывает штрих-коды, а также предусматривает замкнутый цикл обращения банкнот, что снижает расходы на инкассацию. В банкомате установлен системный блок с центральным процессором "Эльбрус" и используется собственное ПО БФС.

Банкомат разработан при финансовой поддержке Минпромторга России в рамках реализации постановления правительства РФ.

Совместная работа ПСБ и БФС позволит обеспечить максимально надежную интеграцию платежных технологий и сервисов с соблюдением всех стандартов безопасности в сети банка, будет способствовать повышению скорости обслуживания клиентов, а также расширению функционала банкоматов.

"Наличие надежной, технологичной и безопасной платежной инфраструктуры имеет ключевое значение для конкурентоспособности экономики и повышения доступности финансовых услуг. Внедрение разработок отечественных производителей способствует достижению технологического суверенитета и импортонезависимости, что соответствует стратегическим задачам государства. Подписанное сегодня соглашение позволит масштабировать внедрение российских технологий в платежную инфраструктуру ПСБ с соблюдением всех современных стандартов безопасности и даст старт новым проектам в области инновационных платежных инструментов", - отметил Фрадков.

"Наше сотрудничество с ПСБ - пример эффективной совместной работы производителя и банка над развитием платежной инфраструктуры, повышением доступности банковских продуктов и сервисов. Безусловно, это важный этап для компании БФС и, на мой взгляд, в целом с точки зрения импортозамещения устройств самообслуживания, которыми ежедневно пользуются миллионы россиян. Проект реализован при поддержке Минпромторга России. Банкоматы БФС - уникальная российская разработка, которая в техническом плане максимально соответствует ожиданиям и потребностям рынка, и мы продолжим работу над развитием собственных российских технологий", - сказал Жилонов.