Блогер Сергей Бойцов стал рекордсменом России, совершив прыжок с парашютом с 87-го этажа

Свой рекорд спортсмен посвятил Дню России и реализовал его в рамках праздничных мероприятий, организованных в Санкт-Петербурге "Газпром-Медиа Холдингом"

ТАСС, 15 июня. Резидент Insight People, блогер, мастер спорта России по фитнесу Сергей Бойцов совершил затяжной прыжок с 87-го этажа небоскреба "Лахта Центр" с парашютом в цветах российского флага и установил новый рекорд.

"Это не только мой подвиг, это подвиг нашей страны, подвиг моей команды - всех тех, кто принимал участие. Все мои эмоции ушли на подготовку. Когда ты прыгаешь с парашюта где-то в горах, одно напряжение, когда тебя снимают, смотрит большая аудитория и внизу ждут, это увеличивает нагрузку. Я целый месяц был на максимальной концентрации, что сейчас стою и ничего не понимаю", - поделился Сергей после прыжка.

Сергей уверен, что его цель - популяризация бейсджампинга, и нужны доверенные лица, вроде него, которые смогут стать примером и показать преимущества данного увлечения. По словам спортсмена, "Лахта Центр" - уникальный и сложный объект. "Оно не только самое высокое, но и довольно сложное из-за спиралевидной формы. Обычно, самое лучшее время в классических прыжках с парашюта - это рассвет и закат. Здесь наоборот. Нагревается вода, потоки меняются, и все зависит не от солнца и облаков, а от ветра. Был бы сильный ветер, то прыжок не состоялся. Очень важно было не терять концентрацию в каждом моменте прыжка от разбега до приземления. Если выполнять все алгоритмы - все получится", - добавил он.

Свой рекорд Сергей Бойцов посвятил Дню России и реализовал его в рамках праздничных мероприятий, организованных в Санкт-Петербурге "Газпром-Медиа Холдингом" при поддержке ПАО "Газпром".

Сергей Бойцов - рекордсмен книги рекордов России, мастер спорта России по фитнесу, культурист, абсолютный победитель в номинации Men’s Physique, экстремал. Является членом международной ассоциации и имеет американскую лицензию USPA категории (D) по парашютному спорту. На счету спортсмена около 1 тыс. самостоятельно выполненных прыжков из самолетов, вертолетов и воздушных шаров. Десятки погружений под воду в различном исполнении: с китами, тигровыми акулами, скатами и дельфинами. Сергей Бойцов - один из первых в мире погружался к тигровым акулам без акваланга на глубину 10-15 м. Кроме того, Сергей Бойцов является популярным автором и исполнителем уникального видеоконтента: число просмотров роликов доходило до нескольких миллионов всего за несколько дней, в очередной раз доказав востребованность и актуальность спортивной тематики.

Напомним, 12 июня в Санкт-Петербурге были проведены праздничные мероприятия, организованные Газпром-Медиа Холдингом при поддержке ПАО "Газпром". Башня Лахта Центра стала местом действия не только для рекордного прыжка для Российской книги рекордов, но и для массового забега по ступеням в честь празднования Дня России, который стал самым массовым в мире: участники забега преодолели 2240 ступеней. А на территории Газпром-Арены и вокруг неё выступали блогеры-резиденты Insight People, проходил мультиспортивный фестиваль, а также были размещены зоны реалити-шоу "Вызов" на ТНТ и отечественного сервиса вертикальных видео Yappy. Мероприятие к 22:00 посетили более 100 тысяч человек.