ПСБ и ДНР договорились о сотрудничестве в целях модернизации инфраструктуры региона

Основной акцент будет сделан на приобретении автотранспорта и специализированной техники для предприятий, зарегистрированных или работающих на территории региона

ТАСС, 15 июня. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) и правительство Донецкой Народной республики намерены развивать сотрудничество в финансово-кредитной сфере в рамках приоритетных направлений развития экономики республики. Это подразумевает соглашение, подписанное в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщила в четверг пресс-служба банка.



"ПСБ внедрил уже немало финансовых продуктов в Донецкой Народной республике, в том числе и для предпринимательства. Сегодня подписано соглашение об очередном важном инструменте: лизинговом финансировании бизнеса. Уверен, механизм будет способствовать обновлению основных фондов и послужит повышению конкурентоспособности промышленной и сельскохозяйственной продукции региона", - подчеркнул врио главы ДНР Денис Пушилин.

Как проинформировали в пресс-службе, стороны договорились о сотрудничестве при реализации социально-значимых, промышленных, транспортных, инфраструктурных и иных проектов, направленных на развитие таких приоритетных отраслей экономики ДНР, как производство, строительство, транспорт, добыча полезных ископаемых.

Основной акцент будет сделан на приобретении автотранспорта и специализированной техники для предприятий, зарегистрированных или работающих на территории региона, отметили в пресс-службе.

ПСБ как системно значимый кредитно-финансовый институт, работающий на территории новых регионов, уделяет особое внимание проектам, направленным на содействие развитию местной экономики и инфраструктуры, подчеркнул Фрадков, он также добавил, что достигнутые договоренности укрепят плодотворное сотрудничество банка с ДНР и поспособствуют развитию региона, его слова приводятся в сообщении.

"Донецкая Народная республика обладает высоким промышленным потенциалом, а одним из наиболее актуальных аспектов его успешной реализации является техническое переоснащение предприятий региона. Широкая линейка продуктов ПСБ, индивидуальный подход и глубокая экспертиза в сфере работы с крупными предприятиями в целом и в направлении лизингового финансирования в частности будут содействовать решению целого спектра задач по модернизации промышленной и транспортной систем ДНР", - пояснил он.