Газпромбанк Автолизинг запустил новый сервис в формате электронной коммерции

Интерфейс позволяет выбрать одну или несколько позиций как в обычном интернет-магазине, оформить заявку на лизинг и забрать транспортное средство в кратчайшие сроки

ТАСС, 19 июня. Газпромбанк Автолизинг объявляет о запуске нового продукта - полноценного маркетплейса готовых лизинговых решений для бизнеса ЛизингМаркет. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По полученной от пресс-службы информации, у клиентов появилась возможность не ждать, пока компания подберет необходимую технику. Интуитивно понятный интерфейс позволяет клиенту выбрать одну или несколько позиций как в обычном интернет-магазине, оформить документы онлайн и забрать технику в кратчайшие сроки (в течение трех дней).

Генеральный директор компании Газпромбанк Автолизинг Лилия Маркова прокомментировала запуск сервиса: "С самого начала мы внедряли цифровые решения и современные технологии в наши бизнес-процессы с высокой скоростью - уже через год после создания компании запустили ЭДО и постепенно совершенствовали и оцифровывали все этапы лизинговой сделки. На текущий момент более 16 тыс. сделок было реализовано в режиме онлайн, а порядка 70% клиентов из нашей базы используют электронный документооборот на протяжении всего срока взаимодействия с нашей компанией. Понимая перспективность диджитал-каналов для привлечения клиентов, мы давно смотрели в сторону e-commerce и в итоге сделали продукт по своей сути уникальный для нашей сферы. ЛизингМаркет полностью построен на современных онлайн-решениях и не предполагает участия менеджера в процедуре оформления лизинговой сделки, что делает лизинг доступнее и быстрее. Мы смотрим в будущее и продолжаем работать над улучшением бизнес-процессов, в том числе с применением искусственного интеллекта, чтобы предоставлять еще более оптимальные лизинговые решения для наших клиентов".

На маркетплейсе собран каталог предложений различных видов представленной на российском рынке техники: легковые и грузовые автомобили, легкий коммерческий транспорт и спецтехника. Как сообщают в пресс-службе компании, все предметы лизинга новые и гарантировано есть в наличии.

Итоговая стоимость договора лизинга зафиксирована на период действия коммерческого предложения. Клиент сам выбирает автомобиль или спецтехнику на комфортных для себя условиях.

Для оформления сделки требуется лишь получить предварительное одобрение на сайте, для этого достаточно ввести ИНН компании или ИП. Процедура займет не более пяти минут. Процесс оформления можно отслеживать в режиме реального времени в личном кабинете пользователя на любом устройстве с доступом в интернет.

ЛизингМаркет работает по всей России. В планах компании расширять каталог готовых лизинговых предложений на маркетплейсе, чтобы предоставить возможность большему числу клиентов найти решение под свои бизнес-задачи.

Газпромбанк Автолизинг (ООО "Газпромбанк Автолизинг") - специализированная лизинговая компания, входящая в состав Группы Газпромбанк Лизинг. Компания оказывает услуги финансовой аренды автотранспорта для малого и среднего бизнеса и имеет представительства в 70 городах России. В числе предметов лизинга легковые, коммерческие и грузовые автомобили, спецтехника, самоходные машины, автобусы и мототехника.

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