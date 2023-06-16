Число многодетных семей в Выксе, где работает завод ОМК, выросло более чем втрое за 15 лет

Сегодня в городе живут свыше 1250 таких семей, более половины - семьи сотрудников выксунского завода Объединенной металлургической компании

ТАСС, 16 июня. Число многодетных семей в Выксе Нижегородской области с 2007 по 2023 год увеличилось более чем втрое. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной металлургической компании (ОМК) со ссылкой на президента компании Наталью Еремину - она рассказала об этом на ПМЭФ-2023 в ходе сессии "Будут люди - будет бизнес: стратегическая мотивация для частных инвестиций в демографию".

"Сегодня в городе живут более 1250 таких семей. Причем более половины многодетных - семьи сотрудников выксунского завода ОМК", - сказано в сообщении. Наталья Еремина рассказала о многолетней системной работе компании по поддержке трудовых коллективов и социальных инвестициях, которые группа направляет на комплексное развитие малых городов, где расположены ее предприятия.

В компании отмечают, что сегодня все сотрудники ОМК обеспечены расширенной медицинской страховкой по программе ДМС, на заводах вводят бесплатные обеды в заводских столовых, компания увеличивает зарплату сотрудникам. На крупнейшем предприятии ОМК, выксунском заводе, сотрудникам из дальних районов и соседних городов компенсирует расходы на проезд до места работы и обратно, оплачивают время, потраченное на дорогу.

"На примере Выксы президент ОМК рассказала и о культурных и социальных инициативах, которые компания и фонд "ОМК-Участие" реализуют здесь уже более 15 лет. В последние годы их существенно расширили за счет крупных инфраструктурных проектов. Среди них жилищное строительство, программы развития комфортной среды и обновления коммунальной инфраструктуры, которые реализует ОМК, а также муниципалитет при финансовой и организационной поддержке группы", - сказано в сообщении.

"Чтобы улучшить демографию, нужны стабильная работа, развитая инфраструктура и забота о семьях. Поддерживать людей и развивать социальную сферу особенно важно в малых городах, где распложены промышленные предприятия. Мы комплексно подходим к решению этих вопросов. Забота о коллективах на предприятиях, долгосрочное планирование и социальное партнерство бизнеса и государства помогут сделать малые города современными и комфортными, городами, где хочется жить, растить детей и внуков", - отметила в выступлении Наталья Еремина.