ПСБ и "Роскосмос" начали развивать сотрудничество в рамках зарплатного обслуживания

По словам председателя ПСБ Петра Фрадкова, соглашение даст дополнительный импульс привлечению в ракетно-космическую отрасль новых высококвалифицированных кадров

ТАСС, 16 июня. ПСБ и Госкорпорация "Роскомос" в ходе XXVI Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о едином порядке обслуживания в рамках зарплатного проекта. Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

Соглашение закрепляет принципы взаимодействия сторон по зарплатному проекту и единый порядок банковского обслуживания сотрудников "Роскосмоса". В рамках подписанного соглашения 124 организации, входящие в госкорпорацию, смогут присоединиться к зарплатному обслуживанию в ПСБ. Более 190 тыс. сотрудников получат возможность оформить зарплатные карты банка и смогут пользоваться финансовыми продуктами на льготных условиях.

Также соглашением предусмотрено создание сети "легких офисов" на территории крупнейших предприятий "Роскосмоса". Новый формат офисов ПСБ планируется открывать на предприятиях со штатом свыше 1,5 тысяч человек, в "легких офисах" сотрудникам Госкорпорации будет доступен широкий спектр банковских услуг, в том числе платежные карты, вклады и накопительные счета, оформление кредитов, а также консультации по любым финансовым вопросам.

На церемонии подписания Фрадков отметил: "Соглашение даст дополнительный импульс привлечению в ракетно-космическую отрасль новых высококвалифицированных кадров. Сегодня ПСБ предоставляет Госкорпорации полный комплекс финансовых инструментов для реализации дополнительных программ стимулирования сотрудников, в том числе в области доступной ипотеки, льготного кредитования. Для повышения доступности банковских услуг и удобства сотрудников "Роскосмоса" мы развиваем новый формат офисов, которые в ближайшее время откроются на территории крупнейших предприятий госкорпорации".

"Заключение соглашения подтверждает взаимную заинтересованность Госкорпорации "Роскосмос" и ПСБ в развитии долгосрочных отношений. Единый подход, тарифы и правила оказания услуг в рамках зарплатного проекта для Госкорпорации "Роскосмос" и всех ее организаций, оперативная поддержка ПСБ на местах присутствия организаций - залог успешного сотрудничества и высоких стандартов обслуживания", - заявил Борисов.