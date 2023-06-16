Нижегородский проект победил на Всероссийском конкурсе социального предпринимательства

Проект по трудоустройству людей с инвалидностью "Работа есть" в Выксе запустили в 2020 году при поддержке благотворительного фонда "ОМК-Участие"

ТАСС, 16 июня. Проект по трудоустройству людей с инвалидностью "Работа есть", который в городе Выксе Нижегородской области запустили при поддержке благотворительного фонда "ОМК-Участие" (создан по инициативе руководителей и сотрудников Объединенной металлургической компании, ОМК), победил на Всероссийском конкурсе "Мой добрый бизнес" (16+). Об этом сообщили в пресс-службе ОМК.

Проект стал вторым в номинации "Лучший социальный проект в сфере социального обслуживания". Победителей наградили в рамках ПМЭФ-2023.

"За три года организаторы трудоустроили на постоянные и временные вакансии больше 50 человек с инвалидностью, что сопоставимо с результатами подобных проектов в крупных городах. Кроме этого, выработали уникальную модель взаимодействия с соискателями и работодателями, которая максимально учитывает возможности и потребности обеих сторон", - добавили в пресс-службе.

"Проекты, которые представляют в конкурсе "Мой добрый бизнес" социальные предприниматели со всей России, умело раскрывают скрытые потребности людей, решают проблемы, часто не попадающие в поле зрения. С каждым годом появляется все больше инициатив, которые предоставляют шанс людям с инвалидностью раскрыть свой потенциал, реализовать себя через труд, найти дело, приносящее пользу и удовольствие", - рассказала гендиректор фонда "ОМК-Участие" Юлия Мишина.

"Очень гордимся признанием на уровне страны. Благодаря поддержке наших партнеров, мы можем улучшать ситуацию с трудоустройством людей с инвалидностью, в том числе развивая защищенный рынок труда для людей с нарушениями ментального здоровья, чего не существует в Выксе и соседних городах", - прокомментировала руководитель центра "Работа есть" Ирина Осипова.

О проекте "Работа есть"

Инклюзивный проект фонда "ОМК-Участие" для помощи людям с инвалидностью в трудоустройстве и адаптации реализуют с апреля 2020 года совместно с общественными организациями "Созвездие" (Выкса) и "Перспектива" (Москва). За три года организаторы провели 86 стажировок соискателей, 69 аудитов рабочих мест, 20 тренингов, выпустили 4 методических пособия для соискателей и работодателей, а также разработали стандарт по трудоустройству людей с инвалидностью, запустили сайт центра "Работа есть".