В Санкт-Петербурге состоится торжественное поднятие флагов трех исторических эпох

Знамена поднимут на высоту 179,5 м

ТАСС, 17 июня. В парке 300-летия Санкт-Петербурга в акватории Финского залива 17 июня на высоту 179,5 м будут подняты флаги Российской Империи, Советского Союза и Государственный флаг Российской Федерации. Событие ознаменует преемственность поколений, символизируя неразрывность исторических эпох и значимость традиций.

Каждый из флагов являлся государственным символом России, под каждым из них совершались свои победы, достижения и подвиги, но их триединство чествует многовековую историю.

Поднятие флагов приурочено к знаменательным датам, связанным с учреждением каждого из них: 165 лет флагу Российской империи, 100 лет Красному знамени и 330 лет триколору Императора Петра I.

Под флагом Российской Империи совершались реформы Императора Александра II, было отменено крепостное право и одержана победа в русско-турецкой войне. Время, когда русская культура обрела еще большую значимость на международном уровне.

Красное знамя Советского Союза неразрывно связано с Великой Победой. Именно в эту историческую эпоху проходила индустриализация страны, покорение космоса, развитие отечественной науки, культуры и спорта, их широкое признание во всем мире.

История российского триколора берет свое начало в 1693 году, когда царь Петр I сделал его своим личным штандартом. 31 января (20 января по старому стилю) 1705 года царь издал указ, согласно которому "на торговых всяких судах" на внутренних речных артериях должны были поднимать бело-сине-красный флаг. В 1720 году триколор был зафиксирован в Морском уставе в качестве знамени торгового флота.

Ансамбль из трех флагштоков такой высоты является уникальным, ему нет аналогов в мире. Проект реализован ПАО "Газпром". Развевающиеся на высоте флаги станут новой достопримечательностью Санкт-Петербурга, частью исторического парка, знаменуя гордость за Родину и уважение к ее истории.