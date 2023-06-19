В Москве в 90% случаев рестораторы сами устраняют нарушения при размещении летних кафе

Начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Бобров отметил, что всего инспекторы ведомства выявили 288 нарушений при размещении летних кафе

ТАСС, 19 июня. Количество добровольно устраненных нарушений при размещении летних кафе в столице увеличилось в два раза. Об этом рассказал начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Бобров.

Законности размещения летних веранд столица уделяет особое внимание и активно поддерживает развитие ресторанного бизнеса, безвозмездно предоставляя предпринимателям землю для открытых веранд. За тем, как соблюдаются правила и требования к сезонным объектам, следит Госинспекция по недвижимости.

"Основная общегородская задача - это правовое регулирование и соблюдение рестораторами несложных правил по установке летних заведений. Все ключевые требования к их возведению и обустройству довольно просты и сводятся к тому, чтобы обеспечить безопасность в городском пространстве и не мешать движению пешеходов. Для недопущения правонарушений и оперативного их устранения активно проводится профилактическая работа. Благодаря чему в этом году в 90,5% случаев рестораторы приняли меры и добровольно устранили нарушения при размещении летних кафе. Всего инспекторы ведомства выявили 288 нарушений: 128 кафе были установлены незаконно и в схеме размещения не значились, 123 превысили разрешенную площадь, а расположение 37 веранд не соответствовало ситуационному плану. Сейчас 244 нарушения устранены, 221 из них - силами владельцев летних заведений", - сказал Иван Бобров.

В рамках профилактики нарушений ежегодно для рестораторов Госинспекция по недвижимости организует вебинары. Именно информационно-разъяснительная работа способствует законности землепользования при размещении летних заведений общественного питания в столице.

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